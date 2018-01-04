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ABD'den bomba itiraf: İmparatorluğumuzun sonu geliyor

Cumhuriyetçi Parti'nin liberteryen kanadından, öncü fikirleriyle tanınan Ron Paul, ABD'nin ani ve dehşet verici bir sona doğru sürüklendiğini söyledi.

04 Ocak 2018 Perşembe 21:18
ABD'den bomba itiraf: İmparatorluğumuzun sonu geliyor

ABD'nin tanınmış Cumhuriyetçilerinden, eski başkan adayı ve eski Teksas Senatörü, Ron Paul, Başkan Donald Trump'ın kendisini mali istikrar konusunda başarılı bulmasını eleştirdi.

"SİSTEM ÇÖKECEK, ABD SOVYETLER BİRLİĞİ GİBİ DAĞILACAK"

Russia Today (RT) televizyonuna demeç veren Paul, "ABD'nin umursanmadan büyüyen borçlarıyla askeri harcamaları, eninde sonunda sistemin çökmesine ve Sovyetler Birliği'nin son günlerindeki gibi yanıp kül olmasına yol açacak" değerlendirmesini yaptı.

"TRUMP YAKLAŞMAKTA OLAN EKONOMİK ERİMEYİ ENGELLEYEMİYOR"

Trump'ın ticari zekasını ABD yönetimine entegre etmekle övündüğünü, ancak yaklaşmakta olan ekonomik erimeyi dahi engelleyemediğini savunan Paul, "Ben ekonomik açıdan bakıyorum. Bence Sovyet sisteminin çöküşüne ABD'deki askeri yapılanma yol açmadı. Sovyetler, bizim gibi serbest piyasa insanlarının tamamen yaşayamaz bulduğu bir sistemle çalışıyorlardı" dedi.

"İMPARATORLUĞUMUZUN SONU GELİYOR, ANİ VE DEHŞET VERİCİ BİR SONA DOĞRU GİDİYORUZ"

Faşizm, sosyalizm, komünizm, hatta Keynescilik'in yaşayabilir sistemler olmadığı ve kaçınılmaz olarak çökeceği, aynı durumun ABD için de geçerli olabileceğini yorumunu yapan Paul, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sovyet sisteminde olduğu gibi ani ve dehşet verici sona doğru gidiyoruz. Benzer bir süreç olmayacak zira orada bazı ülkeler Sovyet sisteminden ayrılmıştı. Bizim eyaletlerimiz ayrılmayacak, ancak dünya genelinde imparatorluğumuzu daha fazla finanse edemeyeceğimize samimi olarak inanıyorum. Bize ait olduğunu iddia etmesek de, imparatorluğumuz büyük miktarda para ve nüfuz gerektiriyor ve biz imparatorluğu bir arada tutmak için silahla tehdit edip yaptırımları kullanıyoruz. Artık sona yaklaştığımızı düşünüyorum."

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 21:18
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • kaan yıldızkaan yıldız10 dk önce
    Her gün beddua ediyoruz zaten size.İnşallah Ruslardan beter olursunuz..
  • DoğuDoğu16 dk önce
    Ben de senin gibi düşünüyorum ama bir farkla.İmparatorluğunuz batarken onun kanını emen asalaklar sömürecekleri yeni imparatorluklarını inşa etmeye başladılar bile.
  • MM20 dk önce
    Allahim o gunleri bize gosder allahim icimizdeki hainleride onlarlan bereber yok eyle allah yar ve yardimcimiz olsun
  • ABDULCABBAR ABDULCABBAR 25 dk önce
    Çin....RusyaDolardan ,USA fonlarındanel altı dan ALTINAGeçişZORda olsa biraz yapıyor.AVRUPAYA bakım Anlardınız. İRANBAŞARISIZLIĞI süreciilginçşekil verdiBOMBALARPATLAYABİLİR,NEREDE ???
  • AydınAydın27 dk önce
    Ha şunu bileydin
  • YorumYorum31 dk önce
    Bizde şiddetle bekliyoruz.Rabbim o günleri görmeyi nasip etsin.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 31 dk önce
    Çok Doğru Söylemiş. Çok Yakında Olur İnşallah.
  • CEMCEM35 dk önce
    Hadi hayırlısı hıyar usa dünyanın güvenlik sorunu biterse dünya rahatlayabilir
  • Yılan cabbar. Yılan cabbar. 38 dk önce
    Çökeceginiz günü sabırsızlıkla bekliyoruz. Bunca mazlumun ahı bunca dualar boşunami. Reis ne guzel tarif etti. Güçlü olan haklı olan değildir diye. Artık soyacak sömürecek devlet kalmadı. Şu araplarda olmasa halin duman.
  • Emekli48Emekli4841 dk önce
    İnşaallah....
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