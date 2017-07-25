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ABD'den BMGK'da tuhaf İsrail itirazı!

İsrail'in Mescid-i Aksa'da ibadetini yapmak isteyen müslümanlara uyguladığı devlet terörü BMGK'da konuşuldu. ABD'nin temsilcisi Haley tuhaf bir itirazda bulundu.

25 Temmuz 2017 Salı 21:29
ABD'den BMGK'da tuhaf İsrail itirazı!

BM Güvenlik Konseyi (BMGK), dün yapılan kapalı oturumun ardından bugün de aylık olağan "Filistin dahil Ortadoğu'daki gelişmeler" toplantısını düzenledi.

ABD'NİN TEMSİLCİSİ HALEY: BMGK İSRAİL'İ SAPLANTI HALİNE GETİRDİ

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, konseyde yaptığı konuşmada, BMGK'nın İsrail'i saplantı haline getirdiğini belirterek, İsrail ve Filistin arasında artan gerginliğe ilişkin kısa bir değerlendirmede bulundu ve konuşmasının büyük bir kısmında İran ve Hizbullah'ı Orta Doğu'daki sorunların kaynağı olmakla eleştirdi.

Kudüs'te artan gerginlikte herkesin endişesini paylaştıklarını ifade eden ve bütün taraflara bu gerginliği azaltma çağrısı yapan Haley, "Kudüs'te kutsal alanlara erişim ve güvenlik son derece önemli." dedi.

FRANSA VE İNGİLTERE METAL DEDEKTÖRLERİN KALDIRILMASINI MEMNUNİYETLE KARŞILADI

Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Francois Delattre, Kudüs'teki krizin, dini mekanlar söz konusu olduğunda olayların bölgenin de ötesine taşacağını gösterdiğine dikkati çekerek, "Mescid-i Aksa'nın kapılarına kurulan metal dedektörlerin kaldırılması umut verici. Bunun kalıcı bir çözüme giden yol olmasını umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft da "Metal dedektörlerin kaldırılması memnuniyet verici ve gerilimi azaltmaya yönelik bir adım." değerlendirmesinde bulundu.

Rycroft, Gazze'deki elektrik kesintisi, giderek kötüleşen insani durum ve Doğu Kudüs'te artan yasa dışı yerleşim birimlerinden son derece endişe duyduklarını da sözlerine ekledi. 

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 21:29
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  6. Nikki Haley
  7. Dış Politika Haberleri
  • Sahin Sahin 32 dk önce
    Bu dunyanin asil pisliğikarin agrisi sizlersiniz. Terorist sizsiniz.
  • vaansevervaansever34 dk önce
    Dava metal dedektor davasi degil..yarin baska konu cikar..dava,mescidi aksa,kudus,inanc ozgurlugu,islam davasidir..
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