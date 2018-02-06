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ABD'den bir katliam daha!

ABD’nin gerçekleştirdiği drone saldırısında yedi sivil hayatını kaybetti. Yemeniler Şebva Vilayetinde sokaklara çıktı.

06 Şubat 2018 Salı 19:25
ABD'den bir katliam daha!

Protestoyu organize eden kurbanlardan birinin akrabası Saleh el-Aishi el-Ateeqi, yerel medyaya “kurbanların siyasi veya dini bir organizasyonla hiçbir ilgisi olmayan masum siviller olduğunu” söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri Yemen üzerinde silahlı dronları kullanan tek kuvvet olarak saldırı hakkında açıklama yapmadı.

TRUMP DÖNEMİNDE SALDIRILARDA ARTIŞ OLDU

Araştırmacı Gazetecilik Bürosu, Washington’un geçen yıl en az 125 drone saldırısında bulunduğunu ve Başkan Donald Trump döneminde drone saldırılarının arttığını belirtti.

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 19:25
  1. Amerika Birleşik Devletleri
  2. YEMEN
  3. Gazetecilik Bürosu

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