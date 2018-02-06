ABD'den bir katliam daha!

Protestoyu organize eden kurbanlardan birinin akrabası Saleh el-Aishi el-Ateeqi, yerel medyaya “kurbanların siyasi veya dini bir organizasyonla hiçbir ilgisi olmayan masum siviller olduğunu” söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri Yemen üzerinde silahlı dronları kullanan tek kuvvet olarak saldırı hakkında açıklama yapmadı.

TRUMP DÖNEMİNDE SALDIRILARDA ARTIŞ OLDU

Araştırmacı Gazetecilik Bürosu, Washington’un geçen yıl en az 125 drone saldırısında bulunduğunu ve Başkan Donald Trump döneminde drone saldırılarının arttığını belirtti.