ABD'den bir katliam daha

YENİAKİT.COM.TR - Terör örgütü DEAŞ bahanesi ile Musul'da katliama imza atan ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri yeni bir saldırı ile daha sivilleri hedef aldı.

Kentin Nur mahallesine ABD jetlerinin bombardımanında 18 Sivil hayatını kaybetti.

Yaklaşık 9 aydır devam eden Musul operasyonunda Terör örgütü DEAŞ bahanesi ile siviller hedef alınmaya devam ediyor.

Kaynak: www.yeniakit.com.tr