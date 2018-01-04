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ABD'den bir 'İran' açıklaması daha: İran halkı için...

​ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, İran'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek açıklamalarda bulundu.

04 Ocak 2018 Perşembe 23:41
ABD'den bir 'İran' açıklaması daha: İran halkı için...

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, İran'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, "Göstericilere karşı şiddet uygulayanları, sansüre katkıda bulunanları ve İran halkından çalanları mesul tutacak bolca yetkilimiz var. Rejimin kurbanlarına: Unutulmayacaksınız" ifadesini kullandı.

Nauert, İran'da devam eden protestolara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "İran'da göstericilere yönelik şiddet olaylarının" yakından takip edildiğine dikkati çekti.
Nauert, şunları kaydetti:

UNUTULMAYACAKSINIZ

"Hükümet sokaklara çıkan cesur halkı öldürmeye ve hapse atmaya devam etmektedir. Bugüne kadar olan ölümleri ve bin civarında kişinin tutuklanmasını en sert şekilde kınıyoruz. Göstericilere karşı şiddet uygulayanları, sansüre katkıda bulunanları ve İran halkından çalanları mesul tutacak bolca yetkilimiz var. Rejimin kurbanlarına: Unutulmayacaksınız."

BMGK HAZIRLIĞI

ABD Başkanı Donald Trump da Twitter hesabı üzerinden paylaşımlarda bulunarak, İran'daki göstericilere destek vermişti. ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley ise İran'da devam eden protestolar ve şiddet olaylarıyla ilgili BM Güvenlik Konseyine (BMGK) acil toplanma çağrısı yapacaklarını duyurmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı protestolar sonrasında yayınladığı ilk yazılı açıklamada, İran'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtmiş, "İran halkı için desteğimizi birçok farklı ortamda ifade ediyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

 

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 23:41
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • OSMANLIOSMANLI33 dk önce
    Ey ABD ..siz ilkönce kızılderileri ve zencileri nasıl katlettiniz onu söyleyin..!!!
  • vatandaşvatandaş44 dk önce
    EY ABD SANA NE, SEN KİM OLUYORSUN DA TAKİP EDİYORSUN.HADİ ORADANMÜSLÜMAN KATİLLERİ.
  • AtaAta1 sa önce
    Terör devleti ABD nasıl aba altından sopa gösteriyor/ ver allahım ver kar yolları kapansın / uçacak uçakları donsun/ yaşamsal hayat dursun ver Allah kar âmin
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