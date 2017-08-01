ABD'den bir ilk... Ölümcül silahlar verebilir...

The Wall Street Journal gazetesi, ABD’nin Ukrayna’ya silah sevkiyatına başlaması için yoğun planlar yapmaya başladığını ileri sürdü.

QHA'nın aktardığı habere göre, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon ile Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’ya ülkedeki ve Avrupa’daki artan askeri tehdidine karşı koymak için, ölümcül savunma silahları verilmesi ile ilgili hazırlanan planı Beyaz Saray’a sundu.

Habere göre, plan tanksavar füzeler başta olmak üzere değişik silahların Kiev’e verilmesini öngörüyor.



Gazeteye konuşan kaynaklar, ABD Savunma Bakanı James Mattis’in söz konusu planı onayladığını belirtti. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi temsilcisi ise ABD’nin Ukrayna’ya savunma silahının verilmesi olanağını incelediğini ifade ettti.

mepanews