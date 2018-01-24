ABD'den bir geri adım daha!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.



AFRİN'DE 30 KM'LİK GÜVENLİ HAT ÖNERİSİ

Çavuşoğlu'nun açıklamasına göre, ana gündem maddesi Afrin olan görüşmede Tillerson, Afrin'de 30 kilometrelik güvenli hat oluşturma önerisinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Paris’te yapılan “Kimyasal Silah Kullanımının Cezasız Kalmaması İçin Uluslararası Ortaklık” konulu Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile bir görüşme yapmıştı.