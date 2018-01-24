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ABD'den bir geri adım daha!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Rexx Tillerson'ın Suriye sınırında 30 kilometrelik 'güvenli hat' önerisi yaptığını açıkladı.

24 Ocak 2018 Çarşamba 17:12
ABD'den bir geri adım daha!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

AFRİN'DE 30 KM'LİK GÜVENLİ HAT ÖNERİSİ

Çavuşoğlu'nun açıklamasına göre, ana gündem maddesi Afrin olan görüşmede Tillerson, Afrin'de 30 kilometrelik güvenli hat oluşturma önerisinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Paris’te yapılan “Kimyasal Silah Kullanımının Cezasız Kalmaması İçin Uluslararası Ortaklık” konulu Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile bir görüşme yapmıştı.

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 17:12
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  2. çavuşoğlu
  • Cengiz ErdemCengiz Erdem16 dk önce
    30 kilometrelik güvenli hat olursa yine terör koridoru amacına ulaşmış olurlar Afrin tamamen alınmalı
  • QuadrigaQuadriga37 dk önce
    Hala teröristleri, piyonları kurtarma derdindeler.Geç kaldınız. Şu saatten sonra sathı müdafaa.
  • turkturk51 dk önce
    4000 TIR DOLUSU SILAHI ABD VERMEDI. 30 KM GUVENLI HAT HIKAYE AMAC TSK DURDURMAK.... BIZIMKILER UMARIM TATMAZLAR BU 30 KM ISINI
  • mymy51 dk önce
    once pkk/pyd/daes e verdigin 2000 ucak+5000 TIR dolusu silahlari toplamak ve Mumbic ten cekilme sozunuzu tutun... guvenilmez haydut abd!!
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