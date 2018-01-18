ABD’den bir açıklama daha: Türkiye’ye açıklama borcumuz var!
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ülkesinin Suriye'de 'Sınır Güvenlik Gücü' kurma çabalarıyla ilgili olarak yeni bir açıklama yaptı. Tillerson, "ABD'nin Türkiye'ye bir açıklama borcu var" dedi ve ülkesinin sınır gücü kurmak gibi bir niyeti olmadığını aktardı.18 Ocak 2018 Perşembe 07:54
Tillerson, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun Türkiye sınırında 30.000 kişilik ordu kurma açıklamasıyla ilgili olarak konuştu.
"ABD, Türkiye'ye açıklama borçludur" diyen Tillerson, Türkiye'nin sert tepki gösterdiği plan için şunları söyledi:
ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde sınır gücü kurmak gibi bir niyeti yok. Türkiye'nin neden bu şekilde tepki gösterdiğini anlayabiliyorum.
Yerel güçleri eğitiyor olmamızın sadece sebebi orada DEAŞ'tan arındırılan bölgelerdeki güvenliği sağlamak."