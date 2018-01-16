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ABD'den bir açıklama daha: Türkiye ile...

Pentagon, "Suriye Sınır Güvenliği Gücü" konusunda Türkiye'nin kaygılarını anladıklarını, Türkiye ile konuyu görüştüklerini açıkladı

16 Ocak 2018 Salı 21:07
ABD'den bir açıklama daha: Türkiye ile...

AA muhabirine açıklama yapan Pentagon sözcülerinden Binbaşı Adrian Rankine Galloway, Afrin'de bulunan PYD/PKK unsurlarına ilişkin, "Onları DEAŞ mücadele operasyonlarımızın parçası olarak kabul etmiyoruz. Onları desteklemiyoruz ve onlarla hiçbir işimiz yok." ifadelerini kullandı.

DESTEK VE EĞİTİM YOK

ABD'nin Afrin'de verdiği bir destek veya eğitim olmadığına işaret eden Binbaşı Galloway, "SDG alanlarının dışındaki unsurlar, bizden herhangi bir eğitim-tavsiye-destek almıyor. Desteklediğimiz gruplar özellikle DEAŞ karşıtı operasyonlara katılan gruplardır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Afrin'e muhtemel operasyonlarının da parçası olmadıklarını aktaran Galloway tüm tarafları, gerginliği tırmandıran adımlardan kaçınmaya teşvik ettiklerini kaydetti.

İLK AÇIKLAMA

Gün içerisinde AA muhabirine açıklama yapan ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Ryan Dillon ise Türkiye'nin Afrin'e muhtemel bir operasyonunda, koalisyonun oradaki PYD/PKK unsurlarını destekleyip desteklemeyeceği sorusuna "Afrin operasyon alanımız değil. Başta Ebu Kemal'in Kuzeyi ve Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki alanlar olmak üzere, Orta Fırat Vadisi boyunca kalan ceplerde DEAŞ'ı yenmek üzere ortaklarımıza destek veriyoruz." yanıtını vermişti.

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 21:07
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • muratmurat36 dk önce
    sende haklısın haydar kardeşlerin geberecek orada it gibi ne diyim başın saoğulsun şimdiden inş cehennemde yanarlar
  • AfrinAfrin47 dk önce
    İnşallah türk askeri operasyondan vazgeçmezde girer...
  • EmirEmir49 dk önce
    Mehmetçik inlerine inecek
  • Murat Murat 50 dk önce
    Yememe. Yapıyor.
  • şamilşamil50 dk önce
    ABD aradan çekildi.Bakalım şimdi bu şer şebekesini pkk uzantısının kıcını Türk askerinin süngüsünden kim koruyacak :)) En iyisi arkanızı sağlama alıp suriyenin öbür ucuna kaçın alçak sürüsü Ypg.
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