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ABD'den bir açıklama daha: Türkiye...

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, ''Türkiye önemli ve değerli bir NATO müttefikidir' dedi.

17 Ocak 2018 Çarşamba 01:26
ABD'den bir açıklama daha: Türkiye...

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, 'SDG (PYD/PKK) ile yaptığımız herhangi bir faaliyet Suriye'nin iç işiyle alakalıdır.' dedi.

TÜRKİYE ÖNEMLİ VE DEĞERLİ BİR NATO MÜTTEFİKİDİR

Türkiye'nin PYD/PKK'ya ilişkin açıklamaları konusunda ise Nauert, "Türkiye önemli ve değerli bir NATO müttefikidir" ifadesini kullandı.

ABD'nin Suriye'de bulunma amacının terör örgütü DEAŞ'ı ortadan kaldırmak olduğunu savunan Nauert, "SDG (PYD/PKK) ile yaptığımız herhangi bir faaliyet Suriye'nin iç işiyle alakalıdır." diye konuştu.

Sözcü ayrıca Kore Yarımadası'nın Güvenlik ve İstikrarı İçin Vancouver Dışişleri Bakanları Zirvesi'ne katılmak üzere Kanada'da bulunan ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'un, bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüşeceğini dile getirdi.

ABD'den bir açıklama daha: Türkiye ile...

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 01:26
  1. PYD/PKK
  2. Heather Nauert
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