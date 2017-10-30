ABD'den Barzani'ye büyük şok: Memnunuz

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington yönetiminin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani'nin görevi bırakma kararı almasından memnuniyet duyduğunu açıkladı.

TAKDİR EDİYORUZ



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Barzani'nin başkanlık görevine devam etmek için ek süre talebinde bulunmamasını takdir ettiklerini belirtti.

ABD'YE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ



Barzani istifasından sonra yaptığı açıklamada, ABD'yi eleştirerek Kuzey Irak'a düzenlenen operasyonla ilgili; "Irak ordusu ve Haşdi Şabi güçleri, ABD'nin gözleri önünde ve onların silahlarıyla Kürdistan’a saldırdı. ABD buna neden sessiz kaldı? Bu soruların sorulması lazım çünkü onların silahlarıyla peşmergelerimiz şehit edildi." demişti.