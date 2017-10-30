ABD'den Barzani açıklaması
ABD, IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin görevine devam etmeme kararını takdir ettiklerini açıkladı.30 Ekim 2017 Pazartesi 17:37
Ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığı, Irak'taki sorunların çözümlenmesi için acilen çalışılması gerektiğini söyledi.
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında IKBY Parlamentosu'nun Başkanlık yetkilerini bölgedeki diğer kurumlara aktarması da takdirle karşılandı.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin, 1 Kasım'da sona erecek olan başkanlık süresinin uzatılmasını kabul etmediği bildirilmişti.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin yetkilerinin hükümet, Parlamento ve Adalet Konseyi'ne devredilmesi kararı, Parlamento'da yapılan oylama sonucunda oy çokluğuyla kabul edilmişti.