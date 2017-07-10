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ABD’den bağımsızlık hayali kuran Barzani’ye şok!

ABD’de düzenlenecek olan toplantıya Peşmerge temsilcileri davet edilmedi. ABD’nin DAEŞ’e karşı koalisyon özel temsilcisi Brett McGurk, son zamanlarda daha çok PYD ile yakın temas kurmasıyla dikkat çekiyor.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 07:07
ABD’den bağımsızlık hayali kuran Barzani’ye şok!

MUHAMMET KUTLU / ANKARAABD’den bağımsızlık hayali kuran Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani’yi şoka sokan bir hamle geldi. Akit’in bölgeden edindiği bilgilere göre, ABD’de 11-13 Temmuz 2017 tarihleri arasında DAEŞ ile mücadele eden grupların katılımıyla düzenlenecek olan toplantıya, Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’ne bağlı Peşmerge güçlerinden temsilci çağrılmadı. ABD DAEŞ özel temsilcisi Brett McGurk’a başvurarak neden davet edilmediklerini soran Peşmerge yetkililerinin aldığı cevap ise bir hayli ilginç: “Toplantıya başta Irak Hükümeti olmak üzere DAEŞ ile mücadele eden bütün unsurları davet ettik. DAEŞ ile mücadele konusunda Peşmerge ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadı.r” Bu cevap, ABD’nin Barzani yönetimine karşı açık bir tavrı olarak yorumlanırken, Barzani yönetiminin büyük bir şok yaşadığı belirtiliyor.  

YAVER’İN AÇIKLAMASI

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri Cabbar Yaver ise, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, ABD’deki toplantıya Irak Hükümeti’nin davetli olduğunu belirterek, Peşmerge’den henüz davet edilen olmadığından, toplantıya katılımın Irak Hükümeti’nin tercihine bağlı olarak görüldüğünü bildirdi. ABD’de 11-13 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan toplantıda, kontrolün sağlandığı bölgelerde güvenliğin temini, uluslar arası düzeyde DAEŞ ile mücadelenin devamının sağlanması, Rakka ve Musul operasyonları sonrası gelişecek süreçlerin akıbeti konularının ele alınacağı öğrenildi. 

PETROLÜ RUSLARA VERMİŞTİ

Barzani, Kuzey Irak petrollerini 50 yıllığına Rusya’ya vererek ABD ve Batılı ülkelerin husumetini çekmişti. Barzani’nin petrol konusunda Rusya’yı tercih ettiği bu adımı, ilk defa Akit gazetesinde yer almıştı. 

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 07:07
  1. ABD
  2. Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi
  3. Mesud Barzani
  4. DAEŞ
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