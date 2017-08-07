ABD'den 'Bağımsız Kürdistan' açıklaması!

Washington'daki özel brifingde konuşan McGurk, "Biz referandumun iyi bir fikir olduğunu düşünmüyoruz. Bu vakitsiz. İyi hazırlanmamış. Sadece, Peşmerge ve Irak güvenlik güçleri ile tam iş birliği içinde çatışmaların DAEŞ'e karşı sürmesi gerektiği Havice'den bahsettim. Bunun (referandumun) potansiyel olarak yıkıcı sonuçları olabilir" dedi.

"O nedenle açıkçası Iraklı liderlerle bu konuda çok ayrıntılı olarak görüşüyoruz. Dışişleri Bakanı (Rex) Tillerson son birkaç günde bu konuda bir dizi önemli telefon görüşmesi yaptı" diye sözlerini sürdüren McGurk, "Bakın, şu anda Kürt yetkililerin 25 Eylül'de yapmak istediklerini açıkladığı bu referanduma odaklandık. Bu ABD'nin kesinlikle karşı çıktığı bir şey" ifadelerini kullandı.



'BİRLEŞİK FEDERAL IRAK'I DESTEKLİYORUZ'



"Irak hükümetini destekliyoruz. Birleşik federal Irak'ı destekliyoruz. Güçlü, refah içinde ve kendisi ve komşularıyla barışık, birleşik federal Irak'ı destekliyoruz" diyen McGurk sözlerini şöyle tamamladı:



"Kürdistan Bölgesi ile derin ilişkilerimiz var, Erbil ile, Süleymaniye ile, tüm Kürt partileri ile…Ben bunun on yıllar öncesine giden bir şey olduğunu ve bundan sonra da devam edeceğini düşünüyorum. Ama aynı zamanda biz, tabii ki, Irak hükümetiyle, Irak'ın anayasa sistemine uygun olarak, birleşik ve federal Irak'ı desteklemek amacıyla çalışmayı sürdüreceğiz."



HAWRAMİ: BAĞIMSIZ KÜRDİSTAN DAHA GÜÇLÜ BİR MÜTTEFİK



Diğer taraftan ARA News'a konuşan IKBY Başkanı Mesud Barzani'nin üst düzey danışmanlarından Hemin Hawrami, referandumun yapılmasının DAEŞ'le mücadeleye zarar vereceğini düşünmediklerini söyledi.

Hawrami "Terörizmle mücadeleye inanıyoruz ve bunu sürdüreceğiz. Kürdistan referandumunun DAEŞ'e karşı ortak operasyonlarımıza sıkı şekilde olan bağlılığımızla hiçbir alakası yok. Bağımsız bir Kürdistan daha güçlü bir müttefiktir" diye konuştu.