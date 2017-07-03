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ABD'den BAE'ye kıyak... o ülke için yasağı kaldırdı...

ABD'ye giden uçaklarda dizüstü bilgisayar ve elektronik cihaz yasağı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için kaldırıldı

03 Temmuz 2017 Pazartesi 18:03
ABD'den BAE'ye kıyak... o ülke için yasağı kaldırdı...

CNN'nin haberine göre, ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Etihad Havayollarının Abu Dabi Uluslararası Havalimanı'ndan ABD'ye yaptığı seferlerde yolcuların kabinde dizüstü bilgisayar ve elektronik cihaz taşımasına izin verdi.

Yasağın, ek güvenlik önemlerinin yürürlüğe sokulması üzerine kaldırıldığı bildirildi.

Bakanlık Sözcüsü David Lapan, Ulaştırma Güvenlik İdaresinin bu yeni güvenlik önlemlerini "görsel teyitle" onayladığını, Etihad'ın çabalarının, "yeni tedbir arayışındaki yerli ve yabancı havayolu şirketleri için örnek" teşkil ettiğini söyledi.

BAE'nin başkenti Abu Dabi'den ABD'ye haftada 45 sefer yapan Etihad Havayolları, kararı memnuniyetle karşıladı.

ABD, mart ayında aralarında Türkiye'nin bulunduğu birçok ülkeden ABD'ye yapılan uçuşlarda, yolcuların elektronik cihazlarını yanlarına almalarını yasaklamıştı. Ortadoğu ve Afrika'da sekiz ülkede dokuz havalimanından ABD'ye yapılan uçuşlarda kabin içinde cep telefonundan büyük elektronik cihazlar taşınması hala yasak.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 18:03
  1. Abu Dabi Uluslararası Havalimanı
  2. ABD
  3. Afrika
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