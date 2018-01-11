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ABD'den Avrupa ülkesine şok! Ülkeye almadı

BM'deki 'Kudüs' zirvesinde 'evet' oyuyla karşısında duran Sırbistan'a Büyük Şeytan ABD'den intikam hamlesi geldi.

11 Ocak 2018 Perşembe 22:24
ABD'den Avrupa ülkesine şok! Ülkeye almadı

Geçen ekim ayında ABD'de düzenlenen "Radikal Örgütlerle Mücadele" konulu genelkurmay başkanları toplantısına katılması planlanan Dikovic'in vize başvurusu, ABD'nin Belgrad'daki Büyükelçiliğince reddedildi.

SIRBİSTAN SAVUNMA BAKANI AÇIKLAMA YAPTI

Red nedeniyle ilgili büyükelçilikten bir açıklama yapılmazken, Sırbistan Savunma Bakanı Aleksandar Vulin, Dikovic'in vize başvurusunun reddedilmesine "anlam veremediğini" ifade etti.

Vulin, Dikovic'in Sırbistan Ordusu'nun gurur duyduğu cesur ve onurlu bir subay olduğunu vurgulayarak, hayatı boyunca yaşadığı hiçbir şeyin, vize alamamasına sebep olamayacağını savundu.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLERE KÖTÜ YANSIYOR

ABD Büyükelçiliğinin Dikovic'e karşı tutumuna Sırbistan Ordusu'nda da anlam verilemediğini kaydeden Vulin, bu tür kararların iki ülke arasındaki askeri ilişkilere kötü yansıdığını ve iş birliğine katkı sağlamadığını kaydetti.

Savunma Bakanlığı da ABD tarafından red nedeniyle ilgili resmi açıklama beklediklerini ifade ederken, Dikovic'in daha önce birçok kez ABD vizesi aldığı hatırlatıldı.

Kosova'da 1998-1999 yıllarında yaşanan savaşta görev aldığı bilinen ve ülkedeki bazı sivil toplum kuruluşlarınca burada savaş suçu işlemekle itham edilen Dikovic, bu savaşa katılan hiçbir Sırp komutanın ne bir savaş suçu işlediğini ne de böyle bir emir verdiğini savundu.

Dikovic, vize başvurusunun reddedilmesine ilişkin açıklama yapmadı.

Haber Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 22:24
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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