Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

ABD'den askeri ambargo

ABD, 'Pakistan'ın terör örgütleriyle mücadele başarısız olduğunu' iddia ederek tüm güvenlik yardımlarını dondurdu.

05 Ocak 2018 Cuma 16:21
ABD'den askeri ambargo

ABD Dışişleri Bakanlığı'dan yapılan açıklamada, kararın, Pakistan yönetiminin Pakistan'da destekçi kitlesi olan Hakkani ağı ve Afgan Talibanı'na karşı harekete geçinceye dek uygulamada olacağı belirtildi.

Bakanlık Perşembe günü ayrıca, Pakistan'ı 'ülkede dini özgürlüklerin ciddi bir şekilde ihlal edildiği' gerekçesiyle özel izleme listesine yerleştirdi.

TRUMP PAKİSTAN'A DIŞ YARDIMI KESME TEHDİDİNDE BULUNMUŞTU

Trump, dün sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda Pakistan'ı, 'ABD'nin Afganistan'da peşinde olduğu teröristlere sığınacak liman sağlamakla' suçlamıştı.

Trump, Twitter'dan yazdığı mesajında "ABD aptalca bir şekilde son 15 yılda Pakistan'a 33 milyar dolardan fazla yardım sağladı. Ancak liderlerimizin aptal olduğunu sanan onlar, bize yalandan ve üçkağıttan başka bir şey vermedi. Çok az yardım yaparak Afganistan'da avladığımız teröristlere sığınacak liman sağladılar. Artık değil!" ifadelerini kullanmıştı.

Pakistan ise Trump'ın bu açıklamalarını sert bir şekilde eleştirmişti. Pakistan'da önemli yatırımları bulunan Çin açıklamaya karşı çıkarken Hindistan ve Afganistan ABD'nin tavrına destek vermişti.

Trump yönetimi hâlihazırda, Pakistan'a 255 milyon dolarlık askeri yardımını geciktirmiş durumda.

Yardımları kesme kararını açıklayan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, kesilen yardımların tutarının ne kadar olduğuna dair bilgi vermedi.

HAKKANİ AĞI KİMDİR?

Bakanlık açıklamasında belirtilen Hakkani ağı, faaliyetlerinin büyük bir bölümünü komşu ülke Afganistan'da yürüttüğü iddia edilen Taliban yanlısı bir harekettir.  Afgan hükümeti Pakistan'ı yıllardır, bu örgütün sınır bölgesinde faaliyet göstermesine izin vermekle suçluyor. Hakkani ağının, Afgan hükümetine karşı faaliyet yürüten en büyük silahlı grup olan Afgan Talibanı'yla bağlantısı bulunuyor.

Afgan Talibanı'yla bağlantılı Pakistan'daki Taliban örgütlenmeleri ise Pakistan'daki saldırılara yoğunlaşmış durumda.

Kuzey Veziristan merkezli Hakkani Teşkilatı, Kurram gibi diğer aşiret bölgelerinde de varlık gösteriyor. Teşkilat, Miramşah'da meşhur Menba'ul-Ulûm medresesini de yönetiyor.

Mepa News

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 16:21
  1. 'ABD
  2. Pakistan
  3. Trump
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    S-400 sonrası bir imza daha!
    1. S-400 sonrası bir imza daha!
    2. Kritik rakam açıklandı, dolar sert düştü
    3. 52 yıl sonra ilk kez toplandılar...
    4. CHP'de Kılıçdaroğlu çatlağı: 2019'da..
    5. O ülke yeteneklilere 10 yıl vize veriyor
    6. Onun kimliğinin bir benzeri daha yok!
    7. Kabus yeniden hortladı
    8. Mayıs ayında Türk kıyılarına ulaşacak
    9. Volkan'ın Cenk açıklaması güldürdü
    10. Eski devlet başkanı cinayet mi işledi?
    11. "ABD, Hindistan'ın ağzıyla konuşuyor"
    12. Bugün açıklandı... Bu defa sesiniz..
    13. O ülkede şok... Nüfus verileri..
    14. Rizeli mucit geliştirdi, Bakan..
    15. Cuma namazı yine kılınamadı
    16. O ülkede Kamerunlulara operasyon
    17. Araç sahiplerine kötü haber... Zam geldi
    18. Kerkük'te çatışma 40 ölü var...
    19. Kızıldeniz'in haritası yeniden çiziliyor
    20. İmam camiye haç çizdi... Skandalın..
    Hazinedar'ın görevden alınmasının ardından Kılıçdaroğlu'ndan flaş karar!
    Hazinedar'ın görevden alınmasının ardından Kılıçdaroğlu'ndan flaş karar!
    İran yardım istedi! Türkiye harekete geçti
    İran yardım istedi! Türkiye harekete geçti
    Türkiye Osmanlı topraklarına geri dönüyor
    Türkiye Osmanlı topraklarına geri dönüyor
    RTÜK'ten çocukları şov objesi haline getiren Acun'a şok!
    RTÜK'ten çocukları şov objesi haline getiren Acun'a şok!
    İran'dan misilleme! İsrail'i vuracak...
    İran'dan misilleme! İsrail'i vuracak...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.01.2018
    Dünya İran'dan gelen bu fotoğrafları konuşuyor
    Dünya İran'dan gelen bu fotoğrafları konuşuyor
    Kesikbaş cinayeti sanığı: Ben öldürdüm...
    Kesikbaş cinayeti sanığı: Ben öldürdüm...