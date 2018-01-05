ABD'den askeri ambargo

ABD Dışişleri Bakanlığı'dan yapılan açıklamada, kararın, Pakistan yönetiminin Pakistan'da destekçi kitlesi olan Hakkani ağı ve Afgan Talibanı'na karşı harekete geçinceye dek uygulamada olacağı belirtildi.

Bakanlık Perşembe günü ayrıca, Pakistan'ı 'ülkede dini özgürlüklerin ciddi bir şekilde ihlal edildiği' gerekçesiyle özel izleme listesine yerleştirdi.

TRUMP PAKİSTAN'A DIŞ YARDIMI KESME TEHDİDİNDE BULUNMUŞTU

Trump, dün sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda Pakistan'ı, 'ABD'nin Afganistan'da peşinde olduğu teröristlere sığınacak liman sağlamakla' suçlamıştı.

Trump, Twitter'dan yazdığı mesajında "ABD aptalca bir şekilde son 15 yılda Pakistan'a 33 milyar dolardan fazla yardım sağladı. Ancak liderlerimizin aptal olduğunu sanan onlar, bize yalandan ve üçkağıttan başka bir şey vermedi. Çok az yardım yaparak Afganistan'da avladığımız teröristlere sığınacak liman sağladılar. Artık değil!" ifadelerini kullanmıştı.

Pakistan ise Trump'ın bu açıklamalarını sert bir şekilde eleştirmişti. Pakistan'da önemli yatırımları bulunan Çin açıklamaya karşı çıkarken Hindistan ve Afganistan ABD'nin tavrına destek vermişti.

Trump yönetimi hâlihazırda, Pakistan'a 255 milyon dolarlık askeri yardımını geciktirmiş durumda.

Yardımları kesme kararını açıklayan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, kesilen yardımların tutarının ne kadar olduğuna dair bilgi vermedi.

HAKKANİ AĞI KİMDİR?

Bakanlık açıklamasında belirtilen Hakkani ağı, faaliyetlerinin büyük bir bölümünü komşu ülke Afganistan'da yürüttüğü iddia edilen Taliban yanlısı bir harekettir. Afgan hükümeti Pakistan'ı yıllardır, bu örgütün sınır bölgesinde faaliyet göstermesine izin vermekle suçluyor. Hakkani ağının, Afgan hükümetine karşı faaliyet yürüten en büyük silahlı grup olan Afgan Talibanı'yla bağlantısı bulunuyor.

Afgan Talibanı'yla bağlantılı Pakistan'daki Taliban örgütlenmeleri ise Pakistan'daki saldırılara yoğunlaşmış durumda.

Kuzey Veziristan merkezli Hakkani Teşkilatı, Kurram gibi diğer aşiret bölgelerinde de varlık gösteriyor. Teşkilat, Miramşah'da meşhur Menba'ul-Ulûm medresesini de yönetiyor.

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