İMSAK03:23GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:11AKŞAM20:47YATSI22:38
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

ABD'den Arabstan'a azar

ABD Dışişleri Bakanlığı, Trump'ın Katar hakkındaki son görüşlerine rağmen, Körfez ülkelerinin Katar'a karşı uyguladığı belirsiz tutumu eleştirdi.

21 Haziran 2017 Çarşamba 12:33
ABD'den Arabstan'a azar

Münübe Yılmaz

Körfez ülkelerinin, Katar'ı teröre destek vermek ile suçlayarak ilişkilerini kesmesinin ardından, Katar'a 12 milyar değerinde F15 savaş uçağı satan ABD, Suudi Arabistan ve körfez ülkelerini Katar'a karşı belirsiz bir politika uygulamakla suçladı. Körfez ülkelerinin Katar'a karşı koyduğu ambargoyu ilk zamanlar destekleyen ABD, bölgede çıkan karışıklığı fırsata dönüştürerek, Katar ile ticari bir anlaşma imzaladıktan sonra, Katar ile ilgili görüşlerini değiştirdiğini ifade etmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı son yaptığı açıklamada da, Körfez ülkelerinin, Trump'ın Katar ile ilgili son görüşlerine ve dış politikasına rağmen, ambargo ile ilgili bir düzenleme yapmadığını iddia ederek, " Zaman geçtikçe, Arabistan ve diğer körfez ülkelerinin Katar'a uyguladığı politika ile ilgili şüphelerimiz artıyor" ifadesinde bulundu. " Bu noktada artık sormamız gereken tek bir soru var: Acaba bu ülkelerin endişesi gerçekten Katar'ın teröre destek vermesi mi, yoksa aralarında başka bir sorun mu var" diyen ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, ABD'nin yaşanan gerginlikte payı yokmuş gibi Körfez ülkelerinin Katar konusundaki belirsizliklerinden dolayı şaşkın olduğunu dile getirdi.

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 12:33
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 2 sa önce
    İki Yüzlü ABD. Alacağını Aldı. Şimdi, Ötüyor.
  • dinardinar3 sa önce
    Şeytan.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Gözlerini bu defa kötülere diktiler
  1. Gözlerini bu defa kötülere diktiler
  2. Sudan'da askeri helikopter düştü: 4 ölü
  3. Evlilik programları yerine o..
  4. Rusya'dan yeni S-400 açıklaması
  5. Sevkiyat başladı! Terör örgütüne..
  6. Katar'dan ambargo açıklaması: Sonsuza..
  7. Portekiz’deki yangın 3 gündür devam..
  8. İranlı dolandırıcı yakalandı
  9. Yeltsin'e diz çöktüren Çeçen liderin..
  10. CHP'li vekilden güldüren sitem:..
  11. Büyük operasyon kapıda!
  12. 'Babam işkenceci bir polisti'
  13. ODTÜ ile ilgili bomba anket: Yıkıp..
  14. Ramazan Tatilini 23 gün olarak ilan etti
  15. Rus jetleri, o ülkenin savaş uçağını..
  16. 'Euro/Dolar'da 1.18'i görebiliriz'
  17. 2 valiyle ilgili çok ilginç çeken..
  18. Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri
  19. 11 yaşındaki çocuk sürücü polise böyle..
  20. İspanyol basınından Arda Turan iddiası
SubhanAllah! NASA açıkladı: Tarihi keşif
SubhanAllah! NASA açıkladı: Tarihi keşif
MR odasında korku dolu anlar! Belinden fırladı… Silaha baktıklarına gözlerine inanamadılar!
MR odasında korku dolu anlar! Belinden fırladı… Silaha baktıklarına gözlerine inanamadılar!
Köksal Toptan'a kritik görev!
Köksal Toptan'a kritik görev!
Yürüyüşe katılmayan Baykal'dan flaş açıklama!
Yürüyüşe katılmayan Baykal'dan flaş açıklama!