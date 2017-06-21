ABD'den Arabstan'a azar

Münübe Yılmaz

Körfez ülkelerinin, Katar'ı teröre destek vermek ile suçlayarak ilişkilerini kesmesinin ardından, Katar'a 12 milyar değerinde F15 savaş uçağı satan ABD, Suudi Arabistan ve körfez ülkelerini Katar'a karşı belirsiz bir politika uygulamakla suçladı. Körfez ülkelerinin Katar'a karşı koyduğu ambargoyu ilk zamanlar destekleyen ABD, bölgede çıkan karışıklığı fırsata dönüştürerek, Katar ile ticari bir anlaşma imzaladıktan sonra, Katar ile ilgili görüşlerini değiştirdiğini ifade etmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı son yaptığı açıklamada da, Körfez ülkelerinin, Trump'ın Katar ile ilgili son görüşlerine ve dış politikasına rağmen, ambargo ile ilgili bir düzenleme yapmadığını iddia ederek, " Zaman geçtikçe, Arabistan ve diğer körfez ülkelerinin Katar'a uyguladığı politika ile ilgili şüphelerimiz artıyor" ifadesinde bulundu. " Bu noktada artık sormamız gereken tek bir soru var: Acaba bu ülkelerin endişesi gerçekten Katar'ın teröre destek vermesi mi, yoksa aralarında başka bir sorun mu var" diyen ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, ABD'nin yaşanan gerginlikte payı yokmuş gibi Körfez ülkelerinin Katar konusundaki belirsizliklerinden dolayı şaşkın olduğunu dile getirdi.