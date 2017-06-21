İMSAK03:23GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:11AKŞAM20:47YATSI22:38
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

ABD'den Arabistan'a azar

ABD Dışişleri Bakanlığı, Trump'ın Katar hakkındaki son görüşlerine rağmen, Körfez ülkelerinin Katar'a karşı uyguladığı belirsiz tutumu eleştirdi.

21 Haziran 2017 Çarşamba 12:33
ABD'den Arabistan'a azar

Münübe Yılmaz

Körfez ülkelerinin, Katar'ı teröre destek vermek ile suçlayarak ilişkilerini kesmesinin ardından, Katar'a 12 milyar değerinde F15 savaş uçağı satan ABD, Suudi Arabistan ve körfez ülkelerini Katar'a karşı belirsiz bir politika uygulamakla suçladı. Körfez ülkelerinin Katar'a karşı koyduğu ambargoyu ilk zamanlar destekleyen ABD, bölgede çıkan karışıklığı fırsata dönüştürerek, Katar ile ticari bir anlaşma imzaladıktan sonra, Katar ile ilgili görüşlerini değiştirdiğini ifade etmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı son yaptığı açıklamada da, Körfez ülkelerinin, Trump'ın Katar ile ilgili son görüşlerine ve dış politikasına rağmen, ambargo ile ilgili bir düzenleme yapmadığını iddia ederek, " Zaman geçtikçe, Arabistan ve diğer körfez ülkelerinin Katar'a uyguladığı politika ile ilgili şüphelerimiz artıyor" ifadesinde bulundu. " Bu noktada artık sormamız gereken tek bir soru var: Acaba bu ülkelerin endişesi gerçekten Katar'ın teröre destek vermesi mi, yoksa aralarında başka bir sorun mu var" diyen ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, ABD'nin yaşanan gerginlikte payı yokmuş gibi Körfez ülkelerinin Katar konusundaki belirsizliklerinden dolayı şaşkın olduğunu dile getirdi.

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 12:33
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 13 sa önce
    İki Yüzlü ABD. Alacağını Aldı. Şimdi, Ötüyor.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Yüzbinler Mescid-i Aksa'da buluştu!
  1. Yüzbinler Mescid-i Aksa'da buluştu!
  2. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Selman ile..
  3. Erdoğan, Suud kralı ile görüştü
  4. Türk askerleri Katar için yola çıktı
  5. Türk askeri Katar'a gidiyor
  6. Suudi Arabistan o bölgeye asker yığıyor
  7. Türkiye Suriye'de iki grubu..
  8. Suriye’de doğu cephesinin düğümü: Deyr..
  9. Esed askerleri Esir alındı...
  10. Türk tankları bugün o noktada..
  11. Trump'tan Suudi Arabistan'a tebrik..
  12. PKK'ya EYP'li saldırı
  13. Alçak PKK kaçırdığı Necmettin Yılmaz..
  14. Serveti gittikçe erimeye başladı...
  15. Sırrı hala çözülemedi.. Son olarak..
  16. Ele geçirilen Ermeni casustan çarpıcı..
  17. Gül: Hükümetimiz olarak…
  18. Türkiye'nin hedefindeki kent: Tel Rıfat
  19. Günün âyet ve hadisi
  20. O Ülkede Teravih namazı rekoru
Bunu yapın elektrik faturanızı yüzde 30 düşürün
Bunu yapın elektrik faturanızı yüzde 30 düşürün
O şarkıcı Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne katıldı
O şarkıcı Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne katıldı
Sistemdeki açığı buldu! Kısa dönem askerlik yaptı
Sistemdeki açığı buldu! Kısa dönem askerlik yaptı
ABD’de uçaklar kalkamıyor!
ABD’de uçaklar kalkamıyor!