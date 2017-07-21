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ABD'den ambargocu ülkelere Katar çağrısı!

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Körfez'de yaşanan Katar krizine ilişkin açıklamalar yaptı.

21 Temmuz 2017 Cuma 16:36
ABD'den ambargocu ülkelere Katar çağrısı!

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Körfez'de yaşanan Katar krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"KATAR'IN ATTIĞI ADIMLARDAN MEMNUNUZ"

Tillerson, Katar'ın terörün finansmanıyla mücadelede attığı agresif adımlardan ABD'nin memnun olduğu belirtti.

AMBARGOCU ÜLKELERE ÇAĞRI

ABD Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın Katar'a uyguladıkları amborgoyu kaldırma konusunu değerlendirmelerini umduğunu belirtti.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 16:36
  1. abd katar
  2. katar
  3. körfez
  • osmanlı tokadıosmanlı tokadı1 sa önce
    abd sopayı gösterdi silah satıp parayı aldıdiğer anbargocu arap ülkekerinede yal kaldı
  • vatansevervatansever1 sa önce
    Silah sattiniz ya!!ambargo otomatik kalkar. .gerisi teferruat!
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