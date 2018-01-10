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ABD'den alçak Türkiye hamlesi... Sınıra gönderdiler

Suriye'de terör örgütü PKK/PYD'ye devlet kurma sözü veren ABD, teröristlerden düzenli ordu oluşturma çalışmalarını da sürdürüyor.

10 Ocak 2018 Çarşamba 09:28
ABD'den alçak Türkiye hamlesi... Sınıra gönderdiler

Suriye'de terör örgütü PKK/PYD'ye devlet kurma sözü veren ABD, teröristlerden düzenli ordu oluşturma çalışmalarını da sürdürüyor. Pentagon ve CIA tarafından eğitilen 400 terörist 'Kuzey ordusu' adıyla Türkiye sınırına konuşlandırıldı.

Suriye'nin dörtte birini işgal eden terör örgütü PKK/PYD, ABD'nin desteğiyle sözde ordu kurmaya hazırlanıyor. DEAŞ bahanesiyle Suriye kuzeyini işgal eden PKK'yı yakında diplomatik olarak tanımaya hazırlanan ABD, teröristleri 'sınır muhafız birlikleri' adı altında Türkiye hududuna yerleştiriyor. Suriye PKK'sının orduya dönüştürülmesi emri, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ'cü hainlere sahip çıkan ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel'den geldi. 22 Aralık 2017'de DEAŞ'ın canlanmasını önlemek için Suriye'de sınır muhafız birlikleri kuracaklarını duyuran Votel'in bu açıklaması sonrası Pentagon, CIA ve PKK'nın Kandil yapılanması bölgede yeni bir oluşuma yöneldi.

SON GRUP 400 KİŞİ

SDG-YPG-PYD-PKK-YPJ-HPG gibi üç harfli birçok isimler kullanan örgüt, ABD emriyle bu kez 'Kuzey Ordusu' adını alarak 'sınır muhafız birlikleri' oluşturdu. Türkiye sınırında Mehmetçiğe saldırmak üzere görevlendirilen son 400 kişilik terör grubu, Haseke'nin güneyindeki Sabahu'l Hayr kampı ile Halep'in doğusunda Fırat nehri üzerindeki Tişrin barajı yakınlarında tüm eğitimlerini ABD'li askerlerden aldı. CIA eğitmenleri teorik ve teknik bilgiler sağlarken, Pentagon'un hava indirme birimleri ile özel kuvvetleri ise Kandil'den gelen teröristlerle ortak silahlı eğitim icra etti.

PENTAGON-CIA-PKK

Pentagon-CIA programlarıyla 'sınır muhafızları' adı altında büyütülen yapıya terör örgütü 'Kuzey Ordusu' adını verdi. Bölgedeki kaynaklar, 'kuzey' ifadesinin, sözde ordunun gelecekte Esed rejimi ile müzakere edilecek muhtemel bir özerk yönetimde korunabilmesi için özellikle seçildiğine dikkati çekiyor. Amerikalıların doğu Halep ve güney Haseke'de eğittiği teröristler, Ayn el-Arab, Tel Abyad, Resulayn ve Malikiye'de konuşlanacak. Halep'e bağlı bu noktalar, Türkiye sınırına bakmaları ile dikkati çekiyor. Pentagon, CIA ve Kandil kadrolarının ortaklaşa eğittiği teröristler, rejim kontrolündeki toprakları kullanarak ülkenin doğusundan Türkiye sınırındaki Afrin ilçesine de sevk edilebiliyor.

KARAKOLA TELEKULAK

Pentagon ve CIA, söz konusu programda, terör örgütünün 2014'te kurduğu 'YAT' adlı sözde anti-terör birlikleri ile HAT ismi verilen sözde özel harekat unsurlarını genişletiyor. Özel eğitim alan 400 terörist, YAT ve HAT isimli yapılara katıldı. Nisan 2016'dan beri örgüte silah ve mühimmat veren ABD, teknoloji desteğini de artırıyor. CIA ve Pentagon, yeni oluşum için PYD/PKK'ya son teknoloji telsiz, dinleme istasyonu ve sinyal istihbarat ekipmanları transfer ediyor. Ekipmanların eğitimi yine ABD'li uzmanlar tarafından veriliyor. Yerel kaynaklar, terör örgütüne bağlı YAT birimlerinin Türkiye sınırındaki sınır karakollarını dinleme faaliyetlerine başladığını iddia etti.

 

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 09:28
  1. Türkiye
  2. CIA
  3. Pentagon
  4. ABD
  5. PYD
  6. PKK
  7. Suriye
  8. DEAŞ
  • USAUSA34 dk önce
    Mal abd.Salak salak işlere para yatırıyor.Gerizekalının önde gideni. Suya yazı yazmaktan başka birşey değil yaptığı.O kuklalara o harcadığın paranın on katını da harcasan nafile.Git de o savurduğun paralarla eskimiş otoyollarını yenile.ABD çürüyor orada.Sen burada mirasyedi gibi saçıp savuruyorsun.
  • kaan yıldızkaan yıldız38 dk önce
    Uyumaya devam ediyoruz,gün gelecekte bunlara operasyon yapacağız,yoksa onlar mı bize operasyon yapacak ANLAYAMADIK.
  • ihsanihsan44 dk önce
    ....hala incirliği kapatamadınız yazıklar olsun
  • İsfendiyarHalil EralpİsfendiyarHalil Eralp48 dk önce
    Buna inanan aptalın biridir ; orada kurulacak devletin adı Kürdistan olsa da aslı Büyük İsrailin bir eyaleti / vilayeti olacaktır . . . Daha sonraTürkiye . . .
  • 0406040649 dk önce
    Biz "afrini ve münbiçi temizleyeceğiz"dedikçe ABD sınırımıza terörist yığıyor..
  • KocasolakKocasolak52 dk önce
    Valla ha vurduk ha vuruyoruz diye TELLAL çığırttık DURDUK. Elin oğlu da boş durur mu. Gerçi az dan az çok dan çok ölür. Toplanın bakalım.
  • Çeçen Çeçen 52 dk önce
    Biz daha son sözümüzü söylemedik
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