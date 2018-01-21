ABD'den Afrin Harekatı için yeni açıklama
ABD Dışişleri Bakanlığından, "Suriye'nin kuzeybatısındaki durum hakkında, özellikle de şu anda tırmanan kavgayla yüz yüze kalan sivillerin durumu hakkında çok endişeliyiz." açıklamasında bulunuldu.21 Ocak 2018 Pazar 20:00
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauer, Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Zeytin Dalı Harekatı hakkında yazılı açıklama yaptı.
Nauer, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un dün telefonla Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmeleri yaptığını anımsattı.
"Suriye'nin kuzeybatısındaki durum hakkında, özellikle de şu anda tırmanan kavgayla yüz yüze kalan sivillerin durumu hakkında çok endişeliyiz." ifadesini kullanan Nauert, şunları kaydetti:
"NATO müttefikimiz ve DEAŞ'a karşı kritik partnerimiz olan Türkiye'nin haklı güvenlik kaygılarını desteklemeye devam ediyoruz fakat sınırlama yapması, askeri operasyonunu kısıtlaması ve sivillerin ölümüne karşı dikkatli olması çağrısını yapıyoruz. Bütün taraflara, merkez hedef olan DEAŞ'a yönelmesi çağrısını yapıyoruz. Büyük ülkeler Suriye halkına barışçıl bir istikrar sağmak için birlikte çalışmalıdır."
Daha fazla yorum göster
utu13 dk önce sizin sınır ne ola ki? mültecileri sınır dışı ederken kanından beslendiğiniz ülkelere bk çukuru derken ne kadar insani olduğunuzu gördük,daha önceleride ırakta afganistanda düğün konvoyunu pazar yerlerini vurduktan sonra sadece pardon diyerek sivilleri ne kadar düşündüğünüzüde görmüştük.bu halk geçmişte ve şimdide aman dileyene muhtaçlara hep kucak açmıştır.hitlerden kaçan yahudiler dahil her dara düşeni almışızdır.ya sizler? geri alım anlaşması yapıp mültecilere kapıyı kapatacak kadar ahlak yoksunu iki yüzlü canlılarsınız.canınız cehenneme,sizden icazet alacak değiliz,nereye kadarsa oraya kadar. Gurbetçi 19 dk önce Ulan iki yüzlü şerefsizle yanlışlık adı altında yüzbinleri katleden şeytan topluluğu biz sizmiyiz adiler. Sizin endişeniz pkk içindeki paralı itleriniz. Biz açık açık söyledik ya yanımızda ya karşımızda olursunuz. Siz karşı tarafı seçtiniz karizmanız çizildi endişeniz sırf bu. Benim sınırımda plan yapan ya akıl noksanıdır yada fazla cesur görünümlüdür. Size Çanakkale'de birşeyler öğretmemiş ama bu sefer unutmayacağınız şekilde öğreteceğiz. Mustafa 26 dk önce Böyle bir açıklamayı defalarca Suriyede yıllardır sivilleri bombalayan ve öldürülmesine yol açan Abdnin söylemesi tam bir ahlaksızlık. Güney Doğulu1 sa önce Milyonlar Suriye'li insan göç etti. Katil Amerika,katil Esad, emperyalist Rusya, sinsi siyonist İngiltere, Fransa yüzbinlerce sivili katlettiniz. Neredeydiniz şimdiye kadar? Teröristletini imha edeceğiz. Gölge etmeyin yeter. Sidk1 sa önce Dunyayi somurmek iliklerini kurutmak icin uc kavram insan haklari kadin haklari ve hayvan haklari kim bu isler ile ugrasiyorsa bilin ki yalancidir.Bire serefsiz buyuk seytan uzerlerine bombalar yagdirdigin muslumanlar insan degilmiydi haklari hic yok muydu.simdi biz sizin itlerini bitlerinizi vurunca insan haklari ve siviller mi oldu.endiselilermis rabbim bundan sonra sizleri endiseli olmaktan hic kurtarmasin.size umut baglayan feto eniklerinide sizin ile birlikte perisan etsin. osmanoğlu20231 sa önce PeKoKa bizi vurduğunda suspustunuz sizigidi zolimler!... ssseee1 sa önce ÖNCE MASUM INSANLARI YANLISLIKLA DIYE DIYE MILYONLARCA INSANIN ÖLMESINE SEBEP OLDUNUZ ÖNCE IRAK AFGANISTAN BÜTÜN ORTA DOGU DÜNYADAKI HER PISLIGIN ICINDE SIZ VARSINIZ Cee1 sa önce Sivil heee :D Afganistan da okullarınız ile yürüyorsunuz sonra eğitimcilerimizi kaçırdılar diye ağlıyorsunuz sivilleri vuruyorsunuz.Sonra gelmiş konuşuyorsunuz. ikra1 sa önce Hepsi abd kopegidir..sizin endiseniz bizim dogru yolda oldugumuzun delilidir..kopekler rakka musul halep idlib de afganistanda libya da vs sivilleri sizler katlettiniz.. serdar ilhan1 sa önce siz hiç bir zaman sivillerden endişe duymazsınız. kimseyi kandıramazsınız.