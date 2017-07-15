Otobüs AŞ.
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

ABD'den Afganistan'da bir katliam daha!

ABD ve Nato uçakları Afganistan'ın Kunduz şehrinde bir okulu vurdu. Okul tamamen kullanılamaz hale geldi.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 15:01
ABD'den Afganistan'da bir katliam daha!

Afganistan'daki işgalini sürdüren ABD ve Nato yine sivil bölgeleri hedef aldı. Kunduz vilayetinde yer alan Hacı Meshad bölgesindeki bir okulu bombardıman altında tutan ABD uçakları okulu tamamen kullanılamaz hale getirdi.

Saldırı sonrası okul kullanılamaz hale gelirken, saldırının ne amaçla yapıldığı kim hedef alındığı bilinmiyor. ABD ve Nato uçakları Taliban'ın kontrol bölgelerindeki az sayıda olmasına rağmen okul, hastane ve sosyal alanları yıllardır bombardıman altında tutacak Taliban'la hareket eden sivil bölgeleri baskı altında tutuyor.

Geçtiğimiz gün içerisinde Uruzgan vilayetinin, Tarinkot Dervişhan bölgesinde ABD ve Afgan özel kuvvetleri hava indirme operasyonu yapmış, saldırıda 6 sivil yaşamını yitirirken, 14 kişide yaralanmıştı. 

ıslahhaber 

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 15:01
  1. Afganistan
  2. abd
  3. ABD ve Nato
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    “El Halil kenti saatli bomba gibi”
    1. “El Halil kenti saatli bomba gibi”
    2. 'Akşener'in partisine AK Parti'den de..
    3. İstanbul'un orta yerinde otomatik..
    4. Suudi Arabistan'da iki haftada beşinci..
    5. ABD: Onu yaşıyor gibi kabul edeceğiz
    6. Bunlar alçaklıkta sınır tanımayan..
    7. El-Cezire çalışanı El-Hac:..
    8. Tahrir'uş Şam'dan tekfir uyarısı
    9. ABD'den S-400 açıklaması: Bu..
    10. CHP'den skandal 15 Temmuz kararı
    11. Baas Partisi merkezi havaya uçuruldu
    12. ABD'den Afganistan'da bir katliam daha!
    13. Yemen Merkez Bankası Müdürü silahlı..
    14. Böyle geçtiler! Trafiğe kapatıldı...
    15. Reza Zarrab davasında flaş gelişme!
    16. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'den yeni..
    17. Taziyeye giderken kendileri öldü
    18. Cezaevlerinde FETÖ temizliği
    19. 15 Temmuz anmalarına gidenlerin..
    20. PKK'lı hainler 15 Temmuz anmalarını..
    Antalya'da Ömer Halisdemir afişlerini parçaladılar!
    Antalya'da Ömer Halisdemir afişlerini parçaladılar!
    Süleyman soylu: Eyvah oyuna geldik!
    Süleyman soylu: Eyvah oyuna geldik!
    CHP 15 Temmuz kararında geri vites yaptı
    CHP 15 Temmuz kararında geri vites yaptı
    Bu kadar da olmaz dedirtti! CHP'li vekilden skandal sözler
    Bu kadar da olmaz dedirtti! CHP'li vekilden skandal sözler