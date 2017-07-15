ABD'den Afganistan'da bir katliam daha!

Afganistan'daki işgalini sürdüren ABD ve Nato yine sivil bölgeleri hedef aldı. Kunduz vilayetinde yer alan Hacı Meshad bölgesindeki bir okulu bombardıman altında tutan ABD uçakları okulu tamamen kullanılamaz hale getirdi.



Saldırı sonrası okul kullanılamaz hale gelirken, saldırının ne amaçla yapıldığı kim hedef alındığı bilinmiyor. ABD ve Nato uçakları Taliban'ın kontrol bölgelerindeki az sayıda olmasına rağmen okul, hastane ve sosyal alanları yıllardır bombardıman altında tutacak Taliban'la hareket eden sivil bölgeleri baskı altında tutuyor.



Geçtiğimiz gün içerisinde Uruzgan vilayetinin, Tarinkot Dervişhan bölgesinde ABD ve Afgan özel kuvvetleri hava indirme operasyonu yapmış, saldırıda 6 sivil yaşamını yitirirken, 14 kişide yaralanmıştı.

ıslahhaber