Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

ABD'den açıklama geldi... Suriye'de ateşkes başlıyor

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster, "Yerel saatle 12.00’de Suriye’nin güneybatısındaki çatışmasızlık alanı yürürlüğe girecek. Bu alanlar ABD için önceliktir ve bu anlaşma ile elde edilen ilerleme ümit vaat ediyor.” dedi.

09 Temmuz 2017 Pazar 10:51
ABD'den açıklama geldi... Suriye'de ateşkes başlıyor

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert R. McMaster, yaptığı açıklamada ABD ve Rusya'nın Suriye'deki ateşkes anlaşmasını değerlendirdi.

Söz konusu anlaşmanın ABD, Ürdün ve Rusya arasında söz konusu olduğunu ifade eden McMaster şöyle devam etti:

“Rusya ve Ürdün hükümetleri ile bu anlaşmaya vardıktan sonra Başkan Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May ve (Almanya Başbakanı) Şansölye Merkel dahil G-20 Zirvesi'ndeki birçok liderle anlaşmayı konuştu. ABD, DEAŞ’ı yenmek, Suriye’deki krizin bitirilmesine yardımcı olmak ve insanların evlerin dönmesini sağlamak için elinden geleni yapıyor. Bu anlaşma bu ortak hedefler açısından önemli bir adımdır.”

Söz konusu anlaşma G-20 Zirvesi kapsamında Almanya’nın Hamburg kentinde bulunan ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki ikili görüşme sonrasında duyuruldu.

Son zamanlarda ABD Suriye’nin güneyinde DEAŞ’a karşı desteklediği Özgür Suriye Ordusuna (ÖSO) bağlı birlikler ile Suriye rejimi yanlısı gruplar arasındaki çatışma giderek şiddetleniyordu.

 

 

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 10:51
  1. ABD
  2. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert R. McMaster
  3. Putin
  4. Rusya
  5. Suriye
  6. suriye ateşkes
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    O Avrupa ülkesi Soros için harekete geçti!
    1. O Avrupa ülkesi Soros için harekete..
    2. Toprak için toprağa düştüler! 1'i..
    3. ABD bunu konuşuyor! Rezil oldu...
    4. Trump'a özel Nokia 3310
    5. Yorgunluğunuzun sebebi yediğiniz..
    6. Gelin ve damat düğün salonu yerine..
    7. Öldüğünüzde sosyal medya..
    8. Zeytin atıklarından mangal kömürü..
    9. Hükümetten müjde! İndirim geliyor
    10. Birden yüzünde çıkmaya başladılar!
    11. Bu örümceğin 8 gözü var!
    12. Trafik kazasında ölen babasının elini..
    13. Bu küçük önerilerle günde 100 kalori..
    14. Yeni modeller çarpışma testine sokuldu!
    15. TESK, zorunlu trafik sigortasında..
    16. Susuzluk hasta ediyor!
    17. Bataryasız telefon üretildi!
    18. Katliamın kurbanları Suriye'de toprağa..
    19. Kendini patlatmadan saniyeler önce..
    20. ABD'den açıklama geldi... Suriye'de..
    Erdoğan çağrı yapmıştı! 400 bin kişiyle harekete geçiyor
    Erdoğan çağrı yapmıştı! 400 bin kişiyle harekete geçiyor
    Kılıçdaroğlu geri adım attı!
    Kılıçdaroğlu geri adım attı!
    Almanya şok etti! Teröristbaşına vize engeli...
    Almanya şok etti! Teröristbaşına vize engeli...
    ABD'den tehlikeli adım! Kim Jong ne yapacak?
    ABD'den tehlikeli adım! Kim Jong ne yapacak?