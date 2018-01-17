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ABD'den açıklama geldi: Politikamız işe yarıyor

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Haley, 'ABD'nin Afganistan politikası işe yarıyor. Taliban ile görüşmelere ve barış sürecine hiç olmadığı kadar yakınız' dedi

17 Ocak 2018 Çarşamba 23:34
ABD'den açıklama geldi: Politikamız işe yarıyor

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) hafta sonu Afganistan'a yaptığı ziyaretle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Afganistan'ın "terör yuvası" olmasına izin vermeyeceklerini belirten Haley, Afgan yetkililerin kendilerine ziyaret sırasında Taliban'ın ödün vermeye başladığını gördüklerini ve ABD'nin stratejisinin Taliban'ı barış görüşmeleri için masaya getirmeye yaklaştırdığını söylediğini ifade etti .

BARIŞ SÜRECİNE HİÇ OLMADIĞI KADAR YAKINIZ

"ABD'nin Afganistan politikası işe yarıyor. Taliban ile görüşmelere ve barış sürecine hiç olmadığı kadar yakınız." değerlendirmesinde bulunan Haley, tamamen Afganistan öncülüğünde yürütülen barış sürecine destek verilmesi gerektiğini söyledi.

BM Güvenlik Konseyi, 7 yıl aradan sonra geçen hafta sonu Afganistan'a ziyaret gerçekleştirmişti.

Ziyaret planının, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster'ın kapalı oturumda BMGK'yi Afganistan konusunda bilgilendirmesinin ardından açıklanması dikkati çekmişti.

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 23:34
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