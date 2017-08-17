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ABD'den açıklama: Eğer doğruysa...

ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, Suriye'de katil Esed rejiminin Doğu Guta bölgesinde zehirli gazla saldırı düzenlediği iddiaları hakkında açıklamada bulundu.

17 Ağustos 2017 Perşembe 23:31
ABD'den açıklama: Eğer doğruysa...

ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, Suriye'de Esed rejiminin, başkent Şam'da ''çatışmasızlık bölgeleri'' içinde yer alan Doğu Guta bölgesinde zehirli gazla saldırı düzenlediği iddialarını takip ettiklerini belirterek, "Eğer doğruysa çok kaygı verici." dedi.

Dışişleri Bakanlığından isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Doğu Guta'da zehirli gazla saldırı" iddialarını takip ettiklerini söyledi.

'EĞER DOĞRUYSA ÇOK KAYGI VERİCİ'

Yetkili, "Rejim güçlerinin Doğu Guta'da klorin gazı kullandığı yönündeki iddiaların farkındayız. Eğer doğruysa çok kaygı verici." diye konuştu.

Muhaliflerin kontrolündeki Ayn Terma'daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Basın Sorumlusu Ömer Ebu Ubeyde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rejim güçlerinin Doğu Guta bölgesindeki Ayn Terma beldesinde muhaliflerin cephe hattına içeriği bilinmeyen gazlarla saldırı düzenlediğini bildirmişti.

Saldırıda çevreye yayılan gazdan 4 muhalifin etkilendiğini ifade eden Ebu Ubeyde, gazdan etkilenenlerin beldedeki sahra hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığını aktarmıştı.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 23:31
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  • vatansevervatansever52 dk önce
    Her milletin belli bir eceli vardır. Onların eceli geldi mi, ne bir an geri kalabilirler, ne de öne geçebilirler. A'raf 34
  • abdoabdo56 dk önce
    abd eğer doğru ise çok kaygı verici deyip kına yakacak.
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