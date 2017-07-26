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ABD'den 3 ülkeye yeni yaptırım kararı

ABD Temsilciler Meclisi, Rusya, İran ve Kuzey Kore'ye yeni yaptırımları onayladı

26 Temmuz 2017 Çarşamba 08:29
ABD'den 3 ülkeye yeni yaptırım kararı

ABD Temsilciler Meclisinde kabul edilen yeni bir tasarı, Rusya, İran ve Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar getiriyor. Tasarıya göre Başkan Donald Trump yönetiminin Rusya'ya mevcut yaptırımları hafifletmeden veya kaldırmadan önce Kongre onayını alması gerekecek.

"Yaptırımlar Yoluyla Amerika'nın Düşmanlarıyla Mücadele" başlıklı yasa tasarısı, Temsilciler Meclisinde 3'e karşı 419 vekilin oyu ile kabul edildi.

Özellikle ABD Başkanı Trump'ın Rusya ile ilişkilerindeki alanı daraltan yasa tasarısı, halihazırda geçerli olan Rusya yaptırımlarını hafifletmek veya kaldırmak istediği durumlarda Amerikan Başkanı'na Kongreden onay alma şartı getirmesiyle dikkati çekti.

Tasarıya göre Rusya'ya Ukrayna'daki adımlarıyla ilgili yeni yaptırımlar getiriliyor, İran ile Kuzey Kore de nükleer ve balistik füze programları nedeniyle yaptırımlara maruz kalacak.

- "Tarihin en geniş kapsamlı yasa tasarılarından biri"

Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan tarafından "Tarihin en geniş kapsamlı yasa tasarılarından biri" sözleriyle nitelendirilen pakette Rusya, İran ve Kuzey Kore yönetimlerine birçok alanda yeni yaptırımlar uygulanacak.

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Ed Royce da söz konusu üç ülkenin ABD'nin ulusal çıkarlarını tehdit ettiğini, son dönemde artan füze denemeleri sebebiyle Pyongyang yönetimine de güçlü bir mesaj vermek istediklerini dile getirdi.

Royce, mayıs ayında Temsilciler Meclisinden geçip Senatoya takılan ve Rusya ile İran'a yaptırımlar öngören pakete bu sefer Kuzey Kore'yi özellikle eklediklerini vurgulayarak, tüm dünyaya Kuzey Kore konusundaki pozisyonlarını somut olarak gösterdiklerini kaydetti.

- Önce Senato, sonra Beyaz Saray

Kabul edilen yasa tasarısının yasalaşabilmesi için Trump'ın masasına gitmeden önce Senatoda da kabul edilmesi gerekiyor. Trump'ın yasayı onaylama ya da veto etme seçenekleri bulunuyor.

Beyaz Saray, Trump'ın kararının henüz net olmadığını açıklarken, Başkan daha önceki açıklamalarında Rusya'ya yaptırımları hafifletebileceği mesajını vermişti.

Amerikan başkanlık seçimlerine siber saldırı yoluyla müdahale ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturmalarda hedef tahtasında olan Rusya'nın yeni yaptırımlar karşısında alacağı pozisyon da merak ediliyor.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2017 Çarşamba 08:29
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