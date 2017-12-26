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ABD'den 20 savaş uçağı alacaklar

Kore Yarımadası'nda artan gerginlikler üzerine, Güney Kore Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri (RoKAF), ABD'den 20 adet savaş uçağı daha satın alacak.

26 Aralık 2017 Salı 18:31
ABD'den 20 savaş uçağı alacaklar

RoKAF, ABD merkezli bir şirket olan Lockheed Martin'den 20 adet F-35A Lightning II savaş uçağı daha satın alacağını açıkladı. Yerel medyada yer alan habere göre Güney Kore Savunma Tedarik Programı Ajansı'nın (DAPA) bir alt kolu olan Teknoloji ve Kalite Savunma Ajansı (DTaQ) da RoKAF'ın anlaşmasını destekleyecek.

Yerel medyaya göre 2014 yılında RoKAF ve ABD arasında imzalanan anlaşmada RoKAF 2018'de teslim edilmek üzere 6.7 milyar dolar karşılığında 40 adet F35 sipariş etmişti.

Uçakların teslim edilmesinin üzerine DTaQ'ın savaş uçaklarında yaşanan gelişmeler, ticari gelişme metodu ve kazanç planları başlıkları altında uçakların değerlerini belirlemeye yönelik bir rapor hazırlayacağı ve raporda uçakların Kuzey Kore'deki önemli tesislere saldırabilecek düzeyde olup olmayacağının da inceleneceği söylendi.

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 18:31
  1. Kuzey Kore
  2. RoKAF
  3. ABD

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