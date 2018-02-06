ABD'den 2 kritik isim Türkiye'ye geliyor!

Türkiye'nin Afrin'i teröristlerden temizledikten sonra Münbiç'e de harekat düzenleyeceğini açıklamasından sonra ABD'nin Türkiye ile görüşme trafiği arttı.

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson gelecek hafta, Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster ise hafta sonu Türkiye'ye gelecek.

Kritik görüşmelerde Zeytin Dalı Harekatı'nın yanı sıra Münbiç'e yapılması planlanan harekat ile ilgili görüşmeler yapılması öngörülüyor.

ABD, Münbiç konusunda Türkiye'nin operasyonuna karşı çıkmış ABD'li askerlerin bölgede olduğunu, vurgulayarak Türkiye'den Münbiç'e girmemesini istemişti.