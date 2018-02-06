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ABD'den 2 kritik isim Türkiye'ye geliyor!

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson gelecek hafta, Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster ise hafta sonu Türkiye'ye geliyor.

06 Şubat 2018 Salı 16:43
ABD'den 2 kritik isim Türkiye'ye geliyor!

Türkiye'nin Afrin'i teröristlerden temizledikten sonra Münbiç'e de harekat düzenleyeceğini açıklamasından sonra ABD'nin Türkiye ile görüşme trafiği arttı.

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson gelecek hafta, Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster ise hafta sonu Türkiye'ye gelecek.

Kritik görüşmelerde Zeytin Dalı Harekatı'nın yanı sıra Münbiç'e yapılması planlanan harekat ile ilgili görüşmeler yapılması öngörülüyor.

ABD, Münbiç konusunda Türkiye'nin operasyonuna karşı çıkmış ABD'li askerlerin bölgede olduğunu, vurgulayarak Türkiye'den Münbiç'e girmemesini istemişti.

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 16:43
  1. Rex Tillerson
  2. ABD
  3. ABD'den Türkiye'ye ziyaret

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  • Ömer halis Ömer halis 15 dk önce
    bu terörist amerikan köpeklerini ülkemize sokmayın bu teröristamerikalılar yine bir kahpelik peşinde bu piçler boşuna Türkiye'de bulunmaz dikkatli olalım veya hiç sokmayalım ülkemize
  • HalilHalil20 dk önce
    Ne derlerse reddetin. Münbiç i de afrin gibi kuşatalım.münbiçten çıksalarda peşlerini bırakmayalım.deaş meyaş bahane tek hedefleri var türkiye
  • AbdiboktarAbdiboktar21 dk önce
    Gelmese de olurdu.
  • mevlütmevlüt1 sa önce
    bu ...leri niye türkiyeye sokuyorsunuz....girmesinler türkiyeye ...
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