Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

ABD'den '15 Temmuz' açıklaması! Hainlere yardım etmeye devam edecekler

Milletin aklıyla dalga geçmeye devam eden ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass, ''15 Temmuz'un faillerini adaletin karşısına çıkarmaya yönelik girişimleri desteklemeye devam ediyoruz” dedi.

13 Temmuz 2017 Perşembe 23:00
ABD'den '15 Temmuz' açıklaması! Hainlere yardım etmeye devam edecekler

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Ankara Büyükelçisi John Bass, Adana’da düzenlenen ABD’nin 241. Bağımsızlık Günü kutlamasında, “Türkiye’nin 15 Temmuz’da meydana gelen korkunç olayların faillerini adaletin karşısına çıkarmaya yönelik girişimlerini desteklemeye devam ediyoruz” dedi. 

ABD'nin 241. Bağımsızlık Günü dolayısıyla Adana Hilton Oteli'nde resepsiyon verildi. Resepsiyonda İstiklal Marşı ve ABD ulusal marşının okunmasının ardından ABD askerleri bayrak töreni gerçekleştirdi. Resepsiyonda konuşan ABD Adana Konsolosu Linda Stuart Specht, katılan herkese teşekkür etti. 

ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass ise, Türkiye ile ABD'nin çok iyi ilişkileri olduğunu iddia ederek, “Amerikalı ve Türk şirketlerle ortaklıkları aracılığıyla bize, birlikte çalıştığımız zaman her zaman daha güçlü olduğumuzu göstermektedir” ifadelerini kullandı.

GÜLEN'İ VERMEYEN ABD MİLLETİN AKLIYLA DALGA GEÇMEYE DEVAM EDİYOR

15 Temmuz’daki hain darbe girişimine de değinen Bass, Türkiye’ye başsağlığı dileğinde bulunarak, Amerika’nın darbe girişimi faillerini adaletin karşısına(!) çıkarmaya yönelik girişimlerini desteklemeye devam edeceğini kaydetti.  Büyükelçi Bass şunları söyledi:

Neredeyse tam bir yıl önce Türk vatandaşları büyük bedeller ödeyerek yasa dışı darbe girişimine karşı demokrasinizi savundu. Bu yıl Türkiye’de şiddet olayları nedeniyle kayıplar veren herkese derin taziyelerimizi sunuyoruz. Başınız sağolsun. Geçtiğimiz yılın olayları bize bir kez daha göstermiştir ki terör ve şiddete verilecek tek cevap adalet ve hukukun üstünlüğüdür.

Türk hükümetinin 15 Temmuz’da meydana gelen korkunç olayların faillerini adaletin karşısına çıkarmaya yönelik girişimlerini desteklemeye devam ediyoruz. Adalet ararken ve tüm vatandaşlarımız için fırsatlar yaratırken, Amerika Birleşik Devletleri buradaki arkadaşlarımızı ve müttefiklerimizi desteklemeye devam edecektir.

Önümüzdeki aylarda ve yıllarda hepinizle birlikte çalışmayı iple çekiyoruz.

Düzenlenen resepsiyona Adana’daki protokol üyelerinin yanı sıra ABD’li yöneticiler ve Adana’da yaşayan Amerikalı vatandaşlar katıldı.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 23:00
  1. ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass
  2. 15 temmuz darbe girişimi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şehit Ömer Halisdemir’in kabrine Kulu’dan toprak
    1. Şehit Ömer Halisdemir’in kabrine..
    2. Bingöl’de bin 974 kök Hint keneviri..
    3. Akdeniz'de sondaj gerilimi! Türk savaş..
    4. Alperen Ocakları Sivas İl Başkanı..
    5. 154 idari yargı mensubunun yeri değişti
    6. Bakan Arslan, Sinop’ta 15 Temmuz..
    7. Mudanya’da şehitlik ziyareti
    8. Şehit annesinin gözyaşları
    9. Eskişehirspor’da başnalık krizi çözüldü
    10. Çanakkale Boğazı’nda tekne arızalandı
    11. Aile ve Sosyal Politikalar..
    12. Evde bakım hizmetinde çocuklar..
    13. CHP’li Nurlu diplomasına 29 yıl sonra..
    14. Çorlu’daki sivil toplum kuruluşları 15..
    15. Sarıoğlu’ndan emeklilere çağrı
    16. Osmancık bu kış doğalgaz ile ısınacak
    17. Van’da yağmur yağışı
    18. Trakya, sağlık turizminde emin..
    19. Besni’de sosyal hizmet müdürlüğü..
    20. MTTB 15 Temmuz’da yine meydanlarda..
    Caniler bu cümleyi duyunca her şeyi itiraf etmiş!
    Caniler bu cümleyi duyunca her şeyi itiraf etmiş!
    Karamollaoğlu: Bizi 28 Şubat'ı aratır hale getirmeyin!
    Karamollaoğlu: Bizi 28 Şubat'ı aratır hale getirmeyin!
    FETÖ'den 15 Temmuz'un yıldönümde tehdit!
    FETÖ'den 15 Temmuz'un yıldönümde tehdit!
    Ömer Halisdemir'in mezarı başında tüyleri diken diken eden olay! Kabrinin yanına uzanmış...
    Ömer Halisdemir'in mezarı başında tüyleri diken diken eden olay! Kabrinin yanına uzanmış...