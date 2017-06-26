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ABD'deki vize yasağı gelişmesine ilk tepki

ABD'de bugün yaşanan önemli gelişmede, Yüksek Mahkeme, Müslüman 6 ülke vatandaşlarına vize yasağı getiren kararnamesinin bazı bölümlerinin uygulanabilmesine hükmetti. Dünyadan bu kritik gelişmeye ilk tepki Yemen'den geldi.

26 Haziran 2017 Pazartesi 23:27
ABD'deki vize yasağı gelişmesine ilk tepki

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yemen hükümetinden Ahmed el Nasi, Yüksek Mahkeme'nin kararından dolayı hayalkırıklığı içinde olduklarını belirtti.

'Bu kararın terörizm ve radikalliğe karşı yürütülen mücadeleye yardımcı olmayacağını düşünüyoruz' diye konuşan yetkili, Yemen'in terörle mücadelede ABD'nin önemli bir müttefiği olduğunun altını çizdi.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 23:27
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