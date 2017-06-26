ABD'deki vize yasağı gelişmesine ilk tepki

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yemen hükümetinden Ahmed el Nasi, Yüksek Mahkeme'nin kararından dolayı hayalkırıklığı içinde olduklarını belirtti.

'Bu kararın terörizm ve radikalliğe karşı yürütülen mücadeleye yardımcı olmayacağını düşünüyoruz' diye konuşan yetkili, Yemen'in terörle mücadelede ABD'nin önemli bir müttefiği olduğunun altını çizdi.