ABD'deki vize yasağı gelişmesine ilk tepki
ABD'de bugün yaşanan önemli gelişmede, Yüksek Mahkeme, Müslüman 6 ülke vatandaşlarına vize yasağı getiren kararnamesinin bazı bölümlerinin uygulanabilmesine hükmetti. Dünyadan bu kritik gelişmeye ilk tepki Yemen'den geldi.26 Haziran 2017 Pazartesi 23:27
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yemen hükümetinden Ahmed el Nasi, Yüksek Mahkeme'nin kararından dolayı hayalkırıklığı içinde olduklarını belirtti.
'Bu kararın terörizm ve radikalliğe karşı yürütülen mücadeleye yardımcı olmayacağını düşünüyoruz' diye konuşan yetkili, Yemen'in terörle mücadelede ABD'nin önemli bir müttefiği olduğunun altını çizdi.