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ABD'deki Türklerden teröristbaşı Gülen'in iadesi için imza kampanyası

ABD'de yaşayan Türkler, 15 Temmuz darbe girişiminin 1'inci yılında FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi için Beyaz Saray'ın resmi internet sitesinde imza kampanyası başlattı.

16 Temmuz 2017 Pazar 10:30
ABD'deki Türklerden teröristbaşı Gülen'in iadesi için imza kampanyası

ABD'de yaşayan Türklerin, 15 Temmuz darbe girişiminin 1'inci yılında, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iadesi için Beyaz Saray'ın resmi internet sitesinde imza kampanyası başlattığı bildirildi.

ABD'de yaşayan Türkler, "Adalet için Fetullah Gülen'i Türkiye'ye İade Edin" başlıklı bir imza kampanyası başlattı.

Beyaz Saray'ın internet sitesindeki "Dilekçe" bölümünde açılan imza kampanyası metninde, 15 Temmuz'daki darbe girişimi gecesi yaşananlar anlatıldı ve darbe girişimini FETÖ'nün gerçekleştirdiğine vurgu yapıldı.

"Türk milleti demokrasiyi savundu"

Darbeye teşebbüs edenlerin 249 kişiyi öldürdüğü ve 2 bin 195 kişiyi de yaraladığı hatırlatılan metinde, "Tüm kesimlerden Türk milleti demokrasiyi savundu ve darbe girişimi geri püskürtüldü. Türkiye'de darbenin bastırılması tarihi bir andı." ifadelerine yer verildi.

O tarihten itibaren ABD'de yaşayan Türklerin FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi için çaba gösterdikleri vurgulanan açıklamada, "(Darbe girişiminde) hayatını kaybedenlerin ve yaralananların acısının dinmesi için ABD yönetiminin Fetullah Gülen'i Türkiye'ye en hızlı şekilde iade edeceğine inanıyoruz." denildi.

İmza kampanyasına, Beyaz Saray'ın internet sayfasındaki "Dilekçe" (petitions) bölümünden "petitions.whitehouse.gov" adresinden ulaşılabiliyor.

AA

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2017 Pazar 10:30
  1. Beyaz Saray
  2. FETÖ
  3. imza kampanyası
  4. Fetullah Gülen
  5. Anadolu Ajansı
  • mevlutmevlut1 sa önce
    amarikayı yöneten yahudidir ve yahudi de münafık kardinal gavur fetöyü vermeyecektir...çünkü kendisidir, kendi adamıdır....bunu bir seneden fazladır yazıyorum halâ alacağız diye sallıyorsunuz....gerçekçi olun gerçekçi....
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