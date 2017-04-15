ABD'deki müslümanlar ICNA-MAS Fuarı'nda buluştu

ABD'nin Maryland eyaletinde bulunan Baltimore Kongre Merkezi'ndeki fuara ülkenin ve dünyanın dört bir yanından on binlerce Müslüman katıldı.



Ana teması "Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed'in Kutsal Mesajı" olarak belirlenen fuarın açılışında konuşan ICNA Başkanı Cavid Sıddıki, organizasyonun Kuzey Amerikalı Müslümanların bir araya gelmesi için çok değerli fırsat olduğunu söyledi.

Kuzey Amerika İslam Toplumu (INA) Başkanı Azhar Aziz de ABD'nin zor bir imtihandan geçtiğini ve Müslümanların ortak iradeyle güçlü durmaları gerektiğini belirtti.

ADAMS Center'ın Başkanı İmam Macid de İslamofobinin yükselişte olduğunu, Müslümanların zor dönemden geçtiğini, bu tür etkinliklerin çok değerli buluşmalar olduğunu kaydederek, Amerikalı Müslümanların ümmet bilinciyle hareket etmesi gerektiğini dile getirdi.

İslam, Hristiyanlık ve Yahudilik'teki ortak temalara dikkati çeken İmam Macid, Müslümanların farklılıkları kapsayacak yaklaşımla hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Eski ICNA Başkanı Naim Beig de Amerikalı Müslümanların içinden geçtiği zor döneme dikkati çekerek, Hazreti Muhammed'in mesajlarına her zamankinden daha fazla sahip çıkılması gerektiği söyledi.

ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi Genel Sekreteri Usame Cemal de tüm Müslümanları dirayetli ve kararlı durmaya davet ettiği konuşmasında, İslam ve Kur'an'ın en temel çözümleri bünyesinde barındırdığını dile getirdi.

Geçen yıl ICNA-MAS Fuarı'na ilk kez katılan Anadolu Ajansı (AA), bu yıl da açtığı stantla çok sayıdaki misafirin ilgi odağı oldu.

15 Temmuz darbe girişimi kitapları ve AA Yıllığı'nın yoğun ilgi gördüğü stantta konuklara kurumun çalışmaları ve Türkiye hakkında bilgi verildi.

AA'nın yanı sıra Amerika Diyanet Merkezi (DCA) ve TÜRKEN Vakfı gibi kurumlar da açtıkları stantlarda hem ürünlerini tanıtma hem de Amerikalı Müslümanlarla bir araya gelme fırsatı buldu.

Kaynak: AA