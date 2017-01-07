ABD'deki havaalanı saldırısında ilginç detaylar!

ABD'de Florida'daki havaalanında gerçekleşen silahlı saldırının faili, hükümetin düşüncelerini kontrol ederek kendisi ateş açtırttığını söyledi

ABD'deki havaalanı saldırısında ilginç detaylar!
Eklenme: 07 Ocak 2017, 14:10
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Amerika Birleşik Devletleri'nde Florida kentindeki Fort Lauderdale Hollywood Uluslararası Havalimanı'nda düzenlenen ve 5 kişinin hayatını kaybedip, 13 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili detaylar ortaya çıkıyor.

Bagajından çıkardığı silahla havaaalanındaki insanlara rastgele ateş açan saldırganın, 2010 yılında Irak'a gittiği ve burada ABD ordusunda görev aldığı belirlendi.

Gözaltına alınan 26 yaşındaki Esteban Santiago ilk ifadesinde hükümetin düşüncelerini kontrol ettirerek bagajından silahı aldırdığını ve insanların üzerine ateş açtırdığını söyledi.

Saldırganın akıl sağlıyla ilgili rahatsızlığının olduğu ve daha önce Alaska'da bununla ilgili tedavi gördüğü belirtildi.

Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ancak olayın bir terör olayı olmadığını açıkladı.

 
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