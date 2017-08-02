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ABD'deki etkinliğe Türk yemekleri damgası

New York'taki "Suça Karşı Ulusal Gece" etkinliğinde ücretsiz dağıtılan Türk yemekleri için New Yorklular yoğun ilgi gösterdi.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:01
ABD'deki etkinliğe Türk yemekleri damgası

ABD genelinde her yıl gerçekleştirilen Suça Karşı Ulusal Gece'nin New York'taki etkinliğine Türk yemekleri damgasını vurdu.

Birleşmiş Milletler'in (BM) karşısındaki Dag Hammarskjold Park'ta düzenlenen gecede, Türk restoranı Ali Baba Terrace'ın sahibi Alirıza Doğan ve aşçılarının dağıttığı ücretsiz yemek için New Yorklular uzun sıra oluşturdu.

New York'ta BM'nin de bulunduğu alana bakan karakolun bölgesindeki etkinlikte, Türk işadamı Doğan ve ekibi, binin üzerinde New Yorkluya ücretsiz Türk yemeği dağıttı.

Pilav, köfte ve tavukla birlikte Türk sosisi dağıtılan etkinlikteki uzun yemek kuyruğuna, evsizlerle birlikte her yaş ve meslek grubundan New Yorklular katıldı.

Akşam 5'te başlayıp 8'e kadar süren etkinlikle ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan New York Emniyet Müdürlüğü Personal Büro'dan John Wallace, ABD'de her yıl bir günün ülke genelinde Suça Karşı Ulusal Gece olarak kutlandığını söyledi. Wallace New York'ta düzenledikleri etkinliğe her yıl yaklaşık bin ila iki bine yakın kişinin katıldığını bildirdi.

Daha önce, New York Belediye Başkanı'nın evinde iftar yemeği veren, 15 Temmuz Şehitleri için okutulan mevlitte ve New York Başkonsolosluğundaki şehitleri anma etkinliğinde ücretsiz yemek dağıtan Alirıza Doğan ise amaçlarının Türkiye'nin ve Türk kültürünün tanıtılması ifade etti. Doğan bu etkinliğe dört senedir destek verdiğini belirterek, "Burda amacımız hem şiddete ve suça karşı hayır demek, hem de Türkiye'yi ve kültürümüzü tanıtmak." dedi.

Muhabir: Selçuk Acar

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:01
  1. Türkiye
  2. ABD
  3. Emniyet Müdürlüğü
  4. Birleşmiş Milletler
  5. BM
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