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ABD'de YPG'den silahları geri alacakmış! Yersen...

Amerika, Suriye'de terör örgütü YPG'ye verdiği silahları DEAŞ yenildikten sonra geri alacağını açıkladı.

22 Haziran 2017 Perşembe 13:04
ABD'de YPG'den silahları geri alacakmış! Yersen...

ABD Savunma Bakanı, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısına gönderdiği silahlarla ilgili Türkiye'ye mektup gönderdi.

TERÖRİSTLERE VERİLEN SİLAHLAR

Sahada zorunlu bir işbirliğinin söz konusu olduğunu belirten ABD'li bakan, DEAŞ'a karşı verilen mücadeleden sonra silahların geri alınacağını savundu.

LİSTE TÜRKİYE'YE VERİLECEK

Bakan Mattis, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'a gönderdiği mektubunda Rakka operasyonunda işbirliği yapılan YPG'lilere verilen silahların listesinin de Türkiye ile paylaşılacağını ifade etti.

AFRİN HAREKATI

Sınır güvenliğini sağlamak isteyen Türkiye, terör örgütü YPG'nin kontrolü altında bulunan Afrin'e operasyon düzenlemek için sınıra askeri sevkiyat yapmıştı. Sınıra yapılan askeri sevkiyattan 1 gün sonra Amerika'dan bu mektup geldi.

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 13:04
  1. ABD
  2. YPG
  3. DEAŞ
  4. PKK
  5. Suriye
  6. Rakka
  • ÖzkanÖzkan5 sa önce
    Mahkemeye mi veriyonuz , artik birseyler yapin !!!abd le böyle gidemez , ya girin temizleyin biriki de amerikali gebertin yada artik!!!
  • abdoabdo6 sa önce
    hiç inanma g..tlerine yer ettikten sonra , onların listesindekisırada tc var. esas baş çıban perde arkasındaki terörist ısrael vede içimizdeki yahudi vatan hainleridir. gerek abd ,england ve bazı ab ülkeleriısraeilin sömürgesidir yahudilerin yönetimindedir. yeni seçilen trump ve dış işleri bakanı yahudidir. gerek daeş-ışid-pkk-fatöş-ypg vesaire terör örgütleri bunların ve ab nin besleyip , tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri p..çleridir.
Bugünkü Akit

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