Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

ABD'de yılın ilk saldırısı: Ölüler var

Son dakika haberine göre, ABD'nin New Jersey eyaletindeki silahlı saldırıda dört kişi yaşamını yitirdi.

01 Ocak 2018 Pazartesi 12:26
ABD'de yılın ilk saldırısı: Ölüler var

ABD'nin New Jersey eyaletinde düzenlenen bir silahlı saldırıda 4 kişi öldü.

Olayın ayrıntısına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

ABD basını, şüphelinin 16 yaşında olduğu, annesi ve büyükannesi de dahil olmak üzere 4 aile üyesini öldürdüğü iddiasında bulundu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Long Branch'ta gerçekleşen saldırı, yetkililer tarafından doğrulanırken, sebebinin henüz bilinmediği söylendi. Monmouth Savcılığı, Long Branch'te 4 kişinin ölümüne neden olan cinayetin soruşturması devam ediyor. Halka yönelik bir tehdit olmadığı düşününülüyor." açıklamasında bulundu.

Haber Tarihi: 01 Ocak 2018 Pazartesi 12:26
  1. abd
  2. saldırı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Emniyette 'Masonlar' çok güçlü'
    1. 'Emniyette 'Masonlar' çok güçlü'
    2. Listeler belirlendi! Bilirkişiler..
    3. Ekmekte yeni dönem başladı
    4. Diyanet'ten dev alım! Binlerce..
    5. Yerli otomobil için ilk tarih verildi
    6. İşsizlik maaşı belli oldu
    7. İran'da ABD'nin istediği oluyor! Sayı..
    8. '42 asgari ücretle sıfır otomobil..
    9. ABD'de yılın ilk saldırısı: Ölüler var
    10. Yunanistan'daki FETÖ'cülerle ilgili..
    11. Türkiye'nin önemi artıyor, merkez olacak
    12. ABD'de silahlı saldırı: 4 ölü!
    13. İstanbul’u böyle göremezsiniz… Sadece..
    14. Yurt dışındaki yüksek telefon..
    15. Terör örgütü PKK'nın yeni taktiği..
    16. Çin’de minibüs denize düştü: 7 kişi öldü
    17. Bartın’da ağabeyini av tüfeğiyle vurdu..
    18. Erzurum'a yeni yılda lapa lapa kar yağdı
    19. Elazığ’da traktör kazası:1 kişi öldü
    20. Fenerbahçe sol bekini buldu!
    Gezi imamından skandal sözler: Helaldir bir şey olmaz
    Gezi imamından skandal sözler: Helaldir bir şey olmaz
    İran'da 'Gezi' provokasyonu! Ayaklanma çağrısı yaptı
    İran'da 'Gezi' provokasyonu! Ayaklanma çağrısı yaptı
    "İsrail diye bir devlet yok"
    "İsrail diye bir devlet yok"
    BM'den dünyayı endişelendiren açıklama
    BM'den dünyayı endişelendiren açıklama
    İran hükümetinden krizle ilgili flaş açıklama
    İran hükümetinden krizle ilgili flaş açıklama

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 31.12.2017
    Yeni yılda artık satılmayacak
    Yeni yılda artık satılmayacak
    Erdoğan'dan Gül'e gönderme: Hayırdır, bu ne hız?
    Erdoğan'dan Gül'e gönderme: Hayırdır, bu ne hız?