ABD'de yeni karar... Hükümet açıldı...

ABD'de, hem kongrede hem de senatoda çoğunluğu elinde bulunduran federal hükümet, 2018 yılı içinde ikinci kez "kepenk kapatmıştı."Hükümetin kapanmasından kısa bir süre sonra Senato, yeterli sayıda senatörün oyuyla bütçe anlaşmasını geçirerek Temsilciler Meclisi'ne ulaştırdı.

Bu nedenle ABD hükümeti 2018'de ikinci kez bir kaç saatliğine de olsa kapandı.Amerikan federal hükümetine 23 Mart 2018’e kadar finansman sağlayacak geçici bütçe teklifi, Senato’da Washington saatiyle 02.00 surlarında 28'e karşı 71 oyla kabul edildi.

Federal hükümetin harcamalarına yönelik limitlerin 2 yıl boyunca kaldırılmasını ve borç tavanının Mart 2019’a ertelenmesini de öngören tasarının birkaç saat içinde ABD Temsilciler Meclisi’nde de oylanması bekleniyor2018 mali yılının beşinci geçici bütçe tasarısı, Temsilciler Meclisi’nden de geçer ve Beyaz Saray tarafından onaylanırsa, Kongre, son geçici bütçenin süresi gece yarısında dolmadan yeni bir bütçeyi onaylayamadığı için kısmen kapanan hükümet resmi olarak yeniden açılacak.

KAPANMAYA BİR SENATÖR NEDEN OLDU

Amerikan federal hükümetinin bu yılki ikinci kapanma sürecine, Cumhuriyetçi Kentucky Senatörü Rand Paul’un kürsüyü gece yarısına kadar işgal ederek (filibuster) 2 yıllık bütçe teklifinin oylanmasına izin vermemesi yol açtı.

Senato’daki Cumhuriyetçi ve Demokrat liderlerin üzerinde anlaştıklarını Çarşamba günü açıkladıkları 2 yıllık bütçe planı, federal harcamaların gelecek iki yıl boyunca yaklaşık 300 milyar dolar artmasını öngörüyordu.