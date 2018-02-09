Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

ABD'de yeni karar... Hükümet açıldı...

ABD’de federal hükümet yeni bir bütçeyi onaylamadığı için bu yıl Trump yönetiminde ikinci kez kısmen kapandı. Kepenk kapatan hükümet bir kaç saat içinde yeterli sayıda senatörün geçici bütçeyi onaylamasıyla açıldı.

09 Şubat 2018 Cuma 19:03
ABD'de yeni karar... Hükümet açıldı...

 ABD'de, hem kongrede hem de senatoda çoğunluğu elinde bulunduran federal hükümet, 2018 yılı içinde ikinci kez "kepenk kapatmıştı."Hükümetin kapanmasından kısa bir süre sonra Senato, yeterli sayıda senatörün oyuyla bütçe anlaşmasını geçirerek Temsilciler Meclisi'ne ulaştırdı.

Bu nedenle ABD hükümeti 2018'de ikinci kez bir kaç saatliğine de olsa kapandı.Amerikan federal hükümetine 23 Mart 2018’e kadar finansman sağlayacak geçici bütçe teklifi, Senato’da Washington saatiyle 02.00 surlarında 28'e karşı 71 oyla kabul edildi.

Federal hükümetin harcamalarına yönelik limitlerin 2 yıl boyunca kaldırılmasını ve borç tavanının Mart 2019’a ertelenmesini de öngören tasarının birkaç saat içinde ABD Temsilciler Meclisi’nde de oylanması bekleniyor2018 mali yılının beşinci geçici bütçe tasarısı, Temsilciler Meclisi’nden de geçer ve Beyaz Saray tarafından onaylanırsa, Kongre, son geçici bütçenin süresi gece yarısında dolmadan yeni bir bütçeyi onaylayamadığı için kısmen kapanan hükümet resmi olarak yeniden açılacak.

KAPANMAYA BİR SENATÖR NEDEN OLDU

Amerikan federal hükümetinin bu yılki ikinci kapanma sürecine, Cumhuriyetçi Kentucky Senatörü Rand Paul’un kürsüyü gece yarısına kadar işgal ederek (filibuster) 2 yıllık bütçe teklifinin oylanmasına izin vermemesi yol açtı.

Senato’daki Cumhuriyetçi ve Demokrat liderlerin üzerinde anlaştıklarını Çarşamba günü açıkladıkları 2 yıllık bütçe planı, federal harcamaların gelecek iki yıl boyunca yaklaşık 300 milyar dolar artmasını öngörüyordu.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 19:03
  1. ABD
  2. HÜKÜMET
  3. Federal hükümet
  4. Amerikan federal
  5. ABD İflas Ekonomi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    O isim FETÖ'den beraat etti
    1. O isim FETÖ'den beraat etti
    2. Dergilik ailesi genişliyor
    3. Kağıthane Belediyesi 370 bin ağacı..
    4. Meteoroloji uyardı: yaklaşıyor...
    5. Hüseyin Avni Mutlu ve Hüseyin Çapkın'ın
    6. Savaş çıkaracaklardı, arka arkaya..
    7. Yerli Tank için son uyarı verildi: Bu..
    8. Bakan Çavuşoğlu'ndan harekat vurgusu
    9. Çavuşoğlu: Bugün bertaraf etmezsek...
    10. Yer: Diyarbakır... Herkes buraya geliyor
    11. İran: ABD, DEAŞ'lıları o ülkeye..
    12. Gazze'de artık son noktaya gelindi
    13. Muhalifler öldürmüştü... Cenazesi..
    14. Çukurca'dan acı haber
    15. Rusya koridor açtı DEAŞ saldırdı
    16. Katiller birbirine girdi: ABD savaş..
    17. ABD'den Türkiye ve Tillerson açıklaması
    18. Terör örgütü PKK o kasabayı işgal etti
    19. Oğlunun silah arkadaşına bu soruyu..
    20. Fikret Orman: Maç ertelensin
    Sevgi seli! 'Sakalını seveyim'
    Sevgi seli! 'Sakalını seveyim'
    Deşifre olan masonlar çıldırdı: Artık yeter
    Deşifre olan masonlar çıldırdı: Artık yeter
    Rusya ABD'ye patladı! Savaş uçakları telsizleri kapatıp...
    Rusya ABD'ye patladı! Savaş uçakları telsizleri kapatıp...
    ABD ve Fransa için çarpıcı iddia: Vurmak için hazırlık yapıyorlar
    ABD ve Fransa için çarpıcı iddia: Vurmak için hazırlık yapıyorlar
    AP'de kabul edildi! Türkiye hakkında skandal karar
    AP'de kabul edildi! Türkiye hakkında skandal karar

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 09.02.2018
    ‘Ciddi şekilde sonuçları olacak…’ Katil tanksavar için kritik karar
    ‘Ciddi şekilde sonuçları olacak…’ Katil tanksavar için kritik karar
    Tüm Avrupa'da harekete geçtiler! Hedef: Afrin
    Tüm Avrupa'da harekete geçtiler! Hedef: Afrin