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ABD'de yeni bir 'ırkçı' siyasetçi daha! İslam için söylediklerine bakın

Atış poligonunu “Müslümansız Bölge” olarak niteleyen bir silah kullanım hakkı eylemcisi Amerika Arkansan valiliği için adaylığını ilan etti.

05 Ocak 2018 Cuma 11:34
ABD'de yeni bir 'ırkçı' siyasetçi daha! İslam için söylediklerine bakın

Independent'in haberine göre kendisini “Yeniden Hıristiyan olarak doğmuş, genetik olarak muhafazakar bir eş, anne, küçük bir işletme sahibi ve ateşli silahlar sertifikalı eğitmeni” olarak tanımladı.

"SİZİN İÇİN SAVAŞACAĞIM"

Videosunda, “Sizin için savaşmaya kendimi adadım fakat sivil vatandaş konumuyla yapabildiklerim bu kadar. Sizin sesiniz olmamı istiyorsanız savaşacak daha iyi bir koltuğa ihtiyacım var ve bu da valilik makamı olur” diye konuştu. Halihazırdaki cumhuriyetçi vali Asa Hutchinson ise yeniden aday ve bir önceki seçimlerde yüzde 70 oy almıştı.

MÜSLÜMANLARI İŞLETMESİNE ALMAMIŞTI

Morgan, ilk olarak 2014 yılında müslümanları Arkansas'taki atış poligonuna almayacağını duyurarak dikkat çekmişti. Morgan, "Müslümanların Kur'an tarafından masum insanları öldürmekle emrolunduğunu, müşterilerini korumak için böyle bir uygulamaya gittiğini" söyledi.

Kişisel web sitesinde şu cümleleri sarfetti: “Neden onun Kur'an'ı öldürmeyi emrediyor diye bir müslümanın eline öldürücü silahları vererek gidip yakınındaki insanları öldürmesine izin vereyim?

"İŞLERİM DÖRT KATINA ÇIKTI"

Morgan'ın kararı Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) ve Amerikan İslami İlişkiler Konseyi (CAIR) tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Morgan ise takip eden aylarda atış poligonunda işlerinin dört katına çıktığını öne sürdü. Fox News'te birçok kez çıkan Morgan silah kullanım haklarını savundu.

Timetürk

 

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 11:34
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • TakvaTakva1 sa önce
    Dünyada kimin uçakları ile çocuklar ölüyor? sapkın kadının haberi yok galiba. Bir kere iyi hıristiyan olsa pazar ayinlerini kaçırmaz, müslümanlara saygı duyardı. Düpedüz kafir, müslümanlarla savaşanın sonu azaptadır.
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