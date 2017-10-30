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ABD’de uçakta yangın paniği

ABD’de, havada yangın paniği yaşayan bir yolcu uçağının Massachusetts Logan Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptığı belirtildi.

30 Ekim 2017 Pazartesi 17:04
ABD’de uçakta yangın paniği

Münih-Washington seferini yapan bir uçak, ABD hava sahasındayken, yolcu bölümünü duman sarınca uçakta yangın alarmı verildi. Uçağın, Massachusetts -Boston Logan Uluslararası Havalimanı`na güvenli bir şekilde iniş yaptığı, yolcuların ve mürettebatın uçaktan acil olarak tahliye edildikleri bildirildi.

Yetkililer, uçakta herhangi bir yangının olup olmadığının araştırıldığı, uçağın Almanya`nın Münih kentinden, Washington Dulles Uluslararası Havaalanına gitmek üzere havalandığını belirtti.

Yetkililer, uçaktaki dumanın, mutfak bölümünden kaynaklanmış olabileceğini, araştırmaların devam ettiğini bildirdi.

Massachusetts eyaletine acil iniş yapan uçağın yolcularının başka bir uçakla ABD’nin Başkenti Washington’a gönderildiği belirtildi.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 17:04
  1. ABD
  2. Massachusetts
  3. Münih-Washington seferi
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