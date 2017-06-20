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ABD’de uçaklar kalkamıyor!

Aşırı sıcakların kavurduğu Arizona eyaletinde en az 50 uçuş iptal edildi. Uzmanlar, incelen havanın uçakların kalkışta ihtiyacı olan rüzgarı sağlayamadığını bidiriyor.Arizona'nın hemen yanındaki Ölüm Vadisi'nde ise termometrelerin 53 dereceyi göstermesi bekleniyor. Yetkililer, bölgede yaşayanlardan sabah 10.00'dan itibaren dışarı çıkmamalarını istiyor.

20 Haziran 2017 Salı 15:30
ABD’de uçaklar kalkamıyor!

Yaz mevsimine kavurucu sıcaklarla giriş yapan Kuzey Yarımküre'de bir yanda söndürülemeyen orman yangınları sürerken, ABD'den eşine az rastlanır bir haber geldi. Ülkenin güneybatı eyaleti Arizona'da aşırı sıcaklar nedeniyle uçaklar havalanamadı.

Phoenix'te 49 dereceyi bulan hava sıcaklığı Amerikan Airlines'ın en az 50 uçuşunu iptal etmesine yol açtı. Sky Harbor Uluslararası Havalimanı'ndan iptal edilen uçuşlar, yerel saatle 15.00 ve 18.00 arasındaydı.

Aşırı sıcaklar havayı inceltiyor ve incelen hava uçakların kalkışta ihtiyacı olan rüzgarı sağlayamıyor.

Phoenix'teki en yüksek hava sıcaklığı 1990 yılında 50 derece olarak ölçülmüştü.

Amerikan meteoroloji yetkilileri, California'nın Ölüm Vadisi'nde bu hafta içinde termometrelerin 53 dereceyi göstermesini bekliyor. Söz konusu nokta, Arizona'nın hemen yanında yer alıyor. Ölüm Vadisi, ABD'nin en sıcak yeri olarak biliniyor.

Reuters haber ajansı, olağanüstü sıcak havanın bugün ve yarın bölgeyi kavuracağını bildiriyor. Ulusal Hava Servisi yetkilileri, bölgede yaşayanları sabah 10.00'dan itibaren dışarı çıkmamaları konusunda uyarıyor.

Arizona çevresindeki eyaletlerde de bayıltıcı sıcak hava etkili.

Alevlerin önü alınamadı

Avrupa'da ise Portekiz'deki devasa orman yangını günlerdir söndürülemedi. En az 64 can alan alevlerin büyük bölümü kontrol altına alındı ancak beklenen yüksek hava sıcaklığı ve şiddetli rüzgarın yangını yeniden körüklemesinden korkuluyor.

Avrupa'nın diğer ülkelerinden gelen fotoğraflarda ise, sıcak havadan bunalanların parklarda ve nehir kenarlarında serinlemeye çalıştıkları görülüyor.

Aşırı sıcakların etkisli olduğu bir diğer ülke ise İngiltere... Ülkede sıcaklık sebebiyle eriyen asfalta yazı yazanlar bile var. 

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 15:30
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  • abdoabdo11 sa önce
    allahın cehennem azabıyla kavrul ey abd ey abd nin yöneticileri yahudiler ve yahudi turup
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