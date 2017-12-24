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ABD'de uçak kazası! Ölüler var

ABD'nin Florida kentindeki Bartow Havaalanı'ndan kalkış sırasında ikiz motorlu uçağın kaza yapması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

24 Aralık 2017 Pazar 21:52
ABD'de uçak kazası! Ölüler var

ABD'nin Florida kentindeki Bartow Havaalanı'nda ikiz motorlu uçak kalkış sırasında kaza yaptı. Kaza sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Uçağın sabah 07.00'de Bartow Havalimanından hareket ettiğini belirten Polk County Şerif Grady Judd, "Hayatta kalanlar yoktu ve hayatta kalma şansı yoktu. Noel arifesinde daha kötü bir trajedi" dedi.

Ayrıca kaza videosunu incelendikten sonra Judd, uçakların bu havada kalkış yapmaması gerektiğini söyledi.

İHA

Haber Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 21:52
  1. ABD
  2. Florida
  • kötülük(abdrusyaçinabisrail) bu noktadan . bile küçüksün birde kendinizi bişey sanıyon.kötülük(abdrusyaçinabisrail) bu noktadan . bile küçüksün birde kendinizi bişey sanıyon.1 sa önce
    Darısı Suriye'de uçan A10 savaş uçaklarının başına amin.
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