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ABD'de uçak kazası: 6 ölü

ABD'nin Wisconsin eyaletinde meydana gelen uçak kazasında 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 00:31
ABD'de uçak kazası: 6 ölü

ABD'nin Wisconsin eyaletinde meydana gelen uçak kazasında 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Price County Şerif Ofisi'nden yapılan açıklamada, Wisconsin'ın kuzeyindeki Phillips kentinde Cessna tipi bir uçağın düştüğü, kazada, uçaktaki 6 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Uçağın balıkçılık amaçlı bir gezi için Chicago'dan Kanada'ya gitmekte olduğu kaydedildi.

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulundan (NTSB) yapılan açıklamada da uçağın pilotu ve hava trafik kontrolörleri arasında "Yerel hava durumu" ile ilgili konuşma geçtiği ve bu konuşmadan kısa süre sonra uçağın radardan kaybolduğu bilgisi paylaşıldı.

Uçağın enkazının, iki karayolunun yakınında bulunduğu, kaza nedeniyle söz konusu yolların kapatıldığı ifade edildi.

NTSB ile Price County Şerif Ofisi tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 00:31
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