ABD'de uçak kazası: 2 ölü

ABD'nin Arkansas eyaletinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu uçakta bulunan iki kişi yaşamını yitirdi.

ABD'de uçak kazası: 2 ölü
Eklenme: 06 Ocak 2017, 22:09
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ABD'de, Teksas'tan Kuzey Carolina'ya giden küçük bir uçağın düşmesiyle uçakta bulunan iki kişi hayatını kaybetti.

Federal Havacılık İdaresi (FAA) Sözcüsü Tony Molinaro yaptığı açıklamada, Cessna 400 tipi uçağın Arkansas'ın kuzeybatısındaki Gurdon yakınlarında ve eyaletin başkenti Little Rock'a 120 km uzaklıkta düştüğünü bildirdi.

FAA'nın olay yerine soruşturma ekibi göndereceğini belirten Molinaro, ekibin kazayı soruşturan ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu ile koordineli çalışacağını belirtti.

Tek motorlu uçağın Charlotte kentine kayıtlı olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA

 
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