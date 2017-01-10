ABD'de tüketici kredileri beklentiyi aştı

ABD Merkez Bankasının (Fed) verilerine göre, tüketici kredileri Kasım 2016'da, önceki yılın aynı dönemine kıyasla 24,5 milyar dolar (yüzde 8) daha yükselerek toplam 3 trilyon 750 milyar dolara ulaştı.
Piyasaların son 3 ayın en güçlü artışını kaydeden veriye yönelik beklentisi ise 18,5 milyar dolar düzeyindeydi. Beklentileri geride bırakan kasım ayı tüketici kredilerinde, kredi kartı ve benzeri devir yapan kredilerin yüzde 13,9 genişlemesi önemli rol oynadı. Ayrıca ev, araba ve öğrenci kredileri gibi devir yapmayan krediler ise yüzde 5,9 artış gösterdi.
Öte yandan, ekim ayına ait tüketici kredilerindeki artış 16 milyar dolardan 16,2 milyar dolara revize edildi.
Analistler, tüketici kredilerindeki istikrarlı artışın, Ekonominin yaklaşık yüzde 70'ini oluşturan tüketici harcamalarını desteklemesini bekliyor.
Bu arada, New York borsalarında endeksler de haftanın ilk işlem gününü dalgalı bir seyirle tamamladı.