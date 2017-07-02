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ABD'de trenin çarptığı Türk hayatını kaybetti!

ABD'nin Virginia eyaletinde trenin çarptığı 13 yaşındaki Reyhan Safoğlu yaşamını yitirdi

02 Temmuz 2017 Pazar 09:32
ABD'de trenin çarptığı Türk hayatını kaybetti!

Yerel medyadaki haberlere göre, Reyhan Safoğlu, Virginia eyaletinde hizmet veren VRE trenlerinden birinin Clifton bölgesi yakınlarında kendisine çarpması sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Anne Emel Safoğlu, yaptığı açıklamada, kızını hep korkusuz ve sevgi dolu gülüşüyle hatırlayacağını dile getirerek "Bu kimsenin suçu değildi, sadece kızımın kaderi böyleymiş. O hayat dolu biriydi." diye konuştu.

Safoğlu'nun, ağabeyi Barış Safoğlu ve kuzeni Michael Lorentz ile yürüyüş yapmak için Clifton bölgesindeki Hemlock Overlook Bölgesel Parkı'na gittiği, burada parkın içinden geçen tren raylarına çıkan Safoğlu'nun, treni son anda fark etmesine rağmen kaçamadığı belirtildi.

Cenaze namazı Amerika Diyanet Merkezi'nde (DCA) kılınan Safoğlu, ailesi ve yakınları tarafından defnedildi.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 09:32
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