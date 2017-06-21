ABD'de terör saldırısı paniği yaşanıyor..
ABD'de güvenlik alarmı verildi. Michigan'da bir havaalanı boşaltıldı. Bir polisin bıçakla yaralandığı belirtiliyor.21 Haziran 2017 Çarşamba 22:36
ABD'nin Michigan eyaletine bağlı Flint kentinde Bishop Uluslararası Havaalanı boşaltıldı.
Havaalanı'nın Facebook sayfasından yapılan açıklamada, bir polis memurunun bıçakla yaralanması sonrası güvenlik önlemi alınarak, havaalanının boşaltıldığı belirtildi.
Havaalanındaki tüm yolcuların ise güvende olduğu ifade edildi.