ABD’de televizyon kumandası çaldı 22 yıla mahkum oldu

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ABD’nin Illinois eyaletinde Eric Bramwell isimli kişi televizyon kumandası çaldığı için 22 yıl hapse mahkum oldu. Bramwell’in şartlı tahliye hakkını kazanması için cezasının en az yarısını yatması gerekiyor.

Eric Bramwell Kasım ayında suçlu bulundu ve Ocak ayında 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ELDİVENİNİ DÜŞÜRDÜ

35 yaşındaki Bramwell, uzaktan kumandayı Ağustos 2015'te Wheaton şehrinde bulunan bir apartman kompleksinin ortak alanından çaldı ve olay sırasında eldivenini düşürdü.

Eldivende DNA’sı bulunan Bramwell yakalandı ve mahkemeye çıkarıldı. Zanlının daha önce de benzer televizyon hırsızlıklarına karıştığı açıklandı. Olayda suçlu bulanan Bramwell, sabıka geçmişi de göz önüne alınarak hapse gönderildi.

ABD’de bulunan hükümlü oranı dünyanın en yüksek sayılarına sahip. 2016’da yayınlanan raporlara göre devlet, yerel, federal ve gençlik cezaevlerinde 2.3 milyon mahkum bulunmakta.