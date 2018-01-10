ABD'de 'sürücüsüz taksi' tanıtıldı

Sürücü koltuğunda şoför var, ama direksiyonu o çevirmiyor. Araç, bilgisayara girilen noktaya kendi gidiyor. Sürücünün fonksiyonu, bir aksilik olduğunda manuele geçerek müdahale etmek. Cep uygulamasıyla taksi çağrılıyor. Taksi, cep telefonuna indirilen bir uygulama ile çağrılıyor. Müşteri, gideceği yeri de yine cep telefonu ile taksiye iletiyor.

Yayalara, bisiklet sürücülerine karşı yapacağı manevralar, tünel içinde şeritte kalma gibi karmaşık özellikleri test edildi.

İngiliz şirket, otonom taksileri 2-3 yıl içinde Singapur'da hizmete sunmayı planlıyor. Kaynak: TRT Haber