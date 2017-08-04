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ABD'de şüpheli pakete temas eden 10 kişi rahatsızlandı

ABD'nin Kansas kentinde vergi dairesine gönderilen şüpheli pakete dokunan 10 çalışanın rahatsızlandığı bildirildi.

04 Ağustos 2017 Cuma 23:08
ABD'de şüpheli pakete temas eden 10 kişi rahatsızlandı

ABD'nin Kansas kentinde vergi dairesine gönderilen şüpheli pakete temas eden 10 çalışanın rahatsızlandığı bildirildi.

Kansas medyasında yer alan haberlere göre, vergi dairesine gönderilen şüpheli paket çalışanlar tarafından açıldı.

Pakete dokunan 10 çalışanda baş dönmesi ve kusma şikayetleri başladı.

Çalışanlardan en az ikisinin ambulansla hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Yetkililer paketi izole ederek çevrede güvenlik önlemi aldı.

Pakette ne olduğuna ve nereden gönderildiğine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2017 Cuma 23:08
  1. abd şüpheli paket
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